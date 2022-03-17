Расследования

В Волгограде забуксовал процесс по делу организатора многомиллионной аферы

Расследования 17.03.2022 21:09
17.03.2022 21:09


Два последних заседания в Центральном районном суде по делу Михаила Калонкина, которого следствие считает организатором многомиллионной аферы со средствами нацпроекта,  не состоялись по причине болезни защитника подсудимого и неявке свидетелей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы суда, следующее заседание назначено на 21 марта. В начале этого года адвокат Михаила Калонкина также пропускал процесс по причине болезни. Также в слушании дела был большой перерыв в связи с рассмотрением жалоб подсудимого.
Напомним, Михаил Калонкин остался последним из фигурантов громкого уголовного дела по хищению средств нацпроекта «Экология» при ликвидации свалок в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, кто еще не выслушал приговор суда. Уже осуждены бывший руководитель ГКУ «Дирекция водохозяйственного строительства» Михаил Ситников, гендиректор ООО «Гринлайт» Александр Фирсов и экс-председатель облкомприроды Виталий Сазонов. При этом силовики раскрыли и другие факты хищения федеральных денег, выделенных на расчистку ериков и строительство гидротехнических сооружений в Волго-Ахтубинской пойме.


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