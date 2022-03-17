В Волгограде забуксовал процесс по делу организатора многомиллионной аферы

Расследования 17.03.2022 21:09
17.03.2022 21:09
Два последних заседания в Центральном районном суде по делу Михаила Калонкина, которого следствие считает организатором многомиллионной аферы со средствами нацпроекта, не состоялись по причине болезни защитника подсудимого и неявке свидетелей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы суда, следующее заседание назначено на 21 марта. В начале этого года адвокат Михаила Калонкина также пропускал процесс по причине болезни. Также в слушании дела был большой перерыв в связи с рассмотрением жалоб подсудимого.Напомним, Михаил Калонкин остался последним из фигурантов громкого уголовного дела по хищению средств нацпроекта «Экология» при ликвидации свалок в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, кто еще не выслушал приговор суда. Уже осуждены бывший руководитель ГКУ «Дирекция водохозяйственного строительства» Михаил Ситников, гендиректор ООО «Гринлайт» Александр Фирсов и экс-председатель облкомприроды Виталий Сазонов. При этом силовики раскрыли и другие факты хищения федеральных денег, выделенных на расчистку ериков и строительство гидротехнических сооружений в Волго-Ахтубинской пойме.
Реклама
Волгоградца отправили в колонию за угрозы следователю17.03.2022 16:44
Расследования 17.03.2022 16:44
Под Волгоградом фермер спас жизнь изрезанному ножом мужчине17.03.2022 16:23
Расследования 17.03.2022 16:23
Охотника за педофилами из Новосибирска осудили в Волгограде за наркотики17.03.2022 11:55
Расследования 17.03.2022 11:55
Елочному браконьеру из Волгоградской области грозит тюрьма за 17 сосен17.03.2022 10:22
Расследования 17.03.2022 10:22
В Волжском избитого мужчину приятель бросил умирать в подъезде16.03.2022 17:10
Расследования 16.03.2022 17:10
Двум высокопоставленным чиновникам в Волгоградской области дали по 7 лет строгача16.03.2022 12:33
Расследования 16.03.2022 12:33
В Волгограде у грузоперевозчика арестовали имущество за неуплату налогов16.03.2022 12:18
Расследования 16.03.2022 12:18
В Волгограде две бывшие сотрудницы УФНС осуждены за аферу с налоговыми вычетами16.03.2022 11:18
Расследования 16.03.2022 11:18
Волгоградские УК тайно проверяют на причастность к рейдерству16.03.2022 10:49
Расследования 16.03.2022 10:49
Покалеченный на работе житель Волгограда через 32 года дождался новое авто15.03.2022 17:42
Расследования 15.03.2022 17:42
Избившего ребенка около «Волгоград Арены» волжанина отправили в колонию15.03.2022 16:06
Расследования 15.03.2022 16:06
В Волгоградской области двоих мужчин осудили на 17 лет за 70 кг марихуаны15.03.2022 16:03
Расследования 15.03.2022 16:03
«Так как ведется видеокамера»: Анна Мелконян отказалась от последнего слова на суде15.03.2022 14:19
Расследования 15.03.2022 14:19
В Волгограде судебный пристав с подельниками нажились на квартирах умерших пенсионеров15.03.2022 14:10
Расследования 15.03.2022 14:10
«Я хотел, чтобы меня задержали»: волгоградец ограбил пять офисов микрофинансов15.03.2022 07:53
Расследования 15.03.2022 07:53
Реклама