В СК рассказали о гибели 23-летней фельдшера в Волгограде

Сегодня, 28 марта, стало известно об окончании доследственной проверки по факту обнаружения тела 23-летней жительницы Волгограда. Погибшую нашли в собственной квартире.
— Процессуальная проверка завершена. Криминальная версия смерти исключается. Девушка умерла по естественным причинам, — сообщил ИА «Высота 102» руководитель следственного отдела по Дзержинскому району Волгограда СУ СКР по Волгоградской области Александр Доброскокин.
Тело молодой девушки обнаружено 12 марта этого года. Волгоградка скончалась от механической асфиксии. По предварительной информации, погибшая работала фельдшером СМП в больнице № 25 Дзержинского района Волгограда.
Ранее сообщалось о смерти в ванной 29-летней волгоградки.