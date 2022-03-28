Происшествия

В СК рассказали о гибели 23-летней фельдшера в Волгограде

Происшествия 28.03.2022 15:43
28.03.2022 15:43


Сегодня, 28 марта, стало известно об окончании доследственной проверки по факту обнаружения тела 23-летней жительницы Волгограда. Погибшую нашли в собственной квартире.

— Процессуальная проверка завершена. Криминальная версия смерти исключается. Девушка умерла по естественным причинам, — сообщил ИА «Высота 102» руководитель следственного отдела по Дзержинскому району Волгограда СУ СКР по Волгоградской области Александр Доброскокин.

Тело молодой девушки обнаружено 12 марта этого года. Волгоградка скончалась от механической асфиксии. По предварительной информации, погибшая работала фельдшером СМП в больнице № 25 Дзержинского района Волгограда. 

Ранее сообщалось о смерти в ванной 29-летней волгоградки. 

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК Grand Avenue - всего 800 м до центра Волгограда

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Происшествия
28.03.2022 18:59
Происшествия 28.03.2022 18:59

0
Далее
Происшествия
28.03.2022 18:16
Происшествия 28.03.2022 18:16

0
Далее
Происшествия
28.03.2022 17:23
Происшествия 28.03.2022 17:23

0
Далее
Происшествия
28.03.2022 16:33
Происшествия 28.03.2022 16:33

0
Далее
Происшествия
28.03.2022 09:58
Происшествия 28.03.2022 09:58

0
Далее
Происшествия
28.03.2022 09:37
Происшествия 28.03.2022 09:37

0
Далее
Происшествия
28.03.2022 09:15
Происшествия 28.03.2022 09:15

0
Далее
Происшествия
27.03.2022 20:40
Происшествия 27.03.2022 20:40

0
Далее
Происшествия
27.03.2022 12:32
Происшествия 27.03.2022 12:32

0
Далее
Происшествия
27.03.2022 10:49
Происшествия 27.03.2022 10:49

0
Далее
Происшествия
27.03.2022 09:05
Происшествия 27.03.2022 09:05

0
Далее
Происшествия
26.03.2022 10:09
Происшествия 26.03.2022 10:09

0
Далее
Происшествия
26.03.2022 09:32
Происшествия 26.03.2022 09:32

0
Далее
Происшествия
25.03.2022 17:45
Происшествия 25.03.2022 17:45

0
Далее
Происшествия
25.03.2022 13:16
Происшествия 25.03.2022 13:16

0
Далее

Лента новостей

19:14
Обмануть нельзя помочь: как доверчивые волгоградцы становятся жертвами жадных юристовСмотреть фотографии
18:59
При откачке септика волгоградец сломал шеюСмотреть фотографии
18:51
Более миллиона волгоградцев оценили состояние своего здоровья на «троечку»Смотреть фотографии
18:16
В Волгограде 55-летний охранник ТРК растлевал подростковСмотреть фотографии
18:15
В Волгограде у предпринимателя отобрали земельный участок из-за таинственной свалкиСмотреть фотографии
17:23
В пристройке под Волгоградом нашли неопознанный трупСмотреть фотографии
17:20
Волгоградцы за неделю скупили 558 тонн сахараСмотреть фотографии
16:33
В Волгограде из-за звонка с угрозами эвакуировали учеников школы №26Смотреть фотографии
16:24
Знать как применять: «Ростелеком» провел викторину по кибербезопасности среди волгоградских школьниковСмотреть фотографии
16:16
Собирался жениться: в Волгоградской области похоронят погибшего на Украине артиллеристаСмотреть фотографии
16:05
В Волго-Ахтубинской пойме началась расчистка пяти ериковСмотреть фотографии
15:55
В Волгограде вынесли приговор теневым банкирам с оборотом 100 млн рублейСмотреть фотографии
15:43
В СК рассказали о гибели 23-летней фельдшера в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:41
Россельхозбанк первым подписал соглашение по программе льготного кредитования системообразующих предприятий АПКСмотреть фотографии
15:00
Бабушка сбитого насмерть КАМАЗом мальчика скончалась в больнице ВолгоградаСмотреть фотографии
14:52
В Волгограде водитель, сбивший насмерть мальчика, помещен в СИЗОСмотреть фотографии
14:19
«Говорят, для людей, а делают наоборот»: пассажиры высказались о сокращении маршрутов из Волжского в ВолгоградСмотреть фотографииCмотреть видео
14:09
Волгоградские врачи оценили состояние упавшего с крыши ребенкаСмотреть фотографии
14:04
В Волгоградской области за взятку осудят водителя фуры со скрытыми номерамиСмотреть фотографии
13:22
Россиянам разрешили пользоваться Instagram* и Facebook*Смотреть фотографии
13:10
В Волжском жадный предприниматель не платил зарплату уборщицеСмотреть фотографии
13:10
Курс доллара к рублю упал к уровню месячной давностиСмотреть фотографии
12:46
Волжский абразивный завод ответственно подходит к вопросам охраны окружающей средыСмотреть фотографии
11:58
Коронавирус медленно капитулирует в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:54
Власти перечислят волгоградским аграриям 800 млн рублей господдержкиСмотреть фотографии
11:40
В Волгоградской области водителя отправили в колонию за пьяный дубльСмотреть фотографии
11:40
В селах Волгоградской области нашли зарплаты в 30 тысяч рублейСмотреть фотографии
11:26
Военнослужащий из Волгоградской области Руслан Маликов погиб в ходе спецоперацииСмотреть фотографии
10:49
Викторина: «Как безопасно жить в цифровом мире? Проверь себя»Смотреть фотографии
10:12
Отряд войск РХБ защиты обработал военкоматы ВолгоградаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 