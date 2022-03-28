Одетый в черное мужчина с синим рюкзаком исчез под Волгоградом

В Калачевском районе Волгоградской области пропал 44-летний житель Приморского сельского поселения Дмитрий Васильев. Об исчезновении мужчины стало известно в минувшую субботу, 26 марта – его близкие и родственники не знают, где он может находиться, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Волгоград».
Когда мужчину видели в последний раз, он был одет в черное с ног до головы: куртка, джинсы, кожаные ботинки. При нем был рюкзак синего цвета с эмблемой Nike. Особые приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы черные с проседью, глаза голубые.
На поиски пропавшего выехали восемь волонтеров, штаб добровольцев расположен близ железнодорожного остановочного пункта "312 км" в Калачевском районе. Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшего под Волгоградом Дмитрий Васильева, просят сообщить информацию по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.