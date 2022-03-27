Под Волгоградом фура протаранила легковушку: пострадала женщина





В Ленинском районе в ДТП с грузовиком пострадала 52-летняя пассажирка легкового автомобиля. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария случилась около пяти часов вечера накануне.







Во время движения автомашины «МАЗ» с полуприцепом произошла самопроизвольная разгерметизация переднего левого колеса, в результате чего грузовой автомобиль выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной «Лада Гранта». Пострадавшую женщину госпитализировали.





Фото ГУ МВД по Волгоградской области.

