Общество

Ковидная оттепель: что разрешается и что запрещено в Волгограде с 25 марта

Общество 25.03.2022 18:24
25.03.2022 18:24


В Волгограде сегодня, 25 марта, постановлением №176 внесены изменения в постановление губернатора двухгодичной давности №179. Как сообщают корреспонденты информагентства "Высота 102", в регионе новым документом фактически отменяются все  ограничения по коронавирусу. Вступает он в силу уже сегодня. Разбираемся подробно в послаблениях и оставшихся в силе запретах. 

С 25 марта в Волгоградской области МОЖНО:

  • подходить ближе, чем на полтора метра к незнакомым людям в общественных местах, в том числе в муниципальных автобусах, а также в магазинах; 
  • путешествовать по регионам России и странам зарубежья (там, куда еще пускают россиян); 
  • ходить в церкви, синагоги и пр., не задумываясь, опять же, о социальной дистанции;
  • воссоединиться с коллегами по работе на внеплановом корпоративе, а также собираться на массовые планерки; 
  • выходить на работу после болезни, не дожидаясь ПЦР-теста; 
  • забыть о необходимости делать прививки и покупать поддельные сертификаты (без вас уже сформировали коллективный иммунитет); 
  • вернуться на работу с удаленки всем сотрудникам больших, средних и малых организаций, явка теперь стопроцентная; 
  •  отправлять в командировки работников, не имеющих справок о вакцинации или перенесенном ковиде, либо о наличии антител  или противопоказаний; 
  • отпустить на волю сотрудников, должные обязанности которых предполагают разъезды; 
  • созывать на свадьбы и другие торжества всех ближайших и дальних родственников (в том числе массовость разрешается теперь и в загсе);
  • ездить домой сотрудникам стационаров, сдавшим смену;
  • планировать отдых в барах или кафе на всю ночь (теперь они будут работать до 6:00 по желанию владельцев); 
  • не записываться в МФЦ, теперь туда приходить можно в любое удобное время, как и в доковидный период. 

С 25 марта в Волгоградской области по-прежнему ЗАПРЕЩЕНО

 

  • появляться в общественных местах без медицинских масок или других средств защиты органов дыхания;
  • юрлицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим розничную торговлю, выполнение работ, оказание услуг  допускать нахождение на своей территории и обслуживать граждан, которые не используют маски или респираторы;
  • обслуживать официантам и кассирам без масок посетителей баров, ресторанов и кафе.

Важно:

  1. Обязательное требование по соблюдению всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм при проведении физкультурных, спортивных и спортивно-оздоровительных мероприятий; новогодних утренников; посещении садов, парков и аттракционов; бассейнов; аквапарков; выставок, музеев, кино и театров, а также иных культурно-досуговых объектов; предприятий общественного питания; салонов красоты, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, фитнес-центров; бань, саун; парикмахерских; фотоателье; обувных, мебельных мастерских, ателье; в детских лагерях заменено на соблюдение только рекомендаций Роспотребнадзора в отношении Омикрон-штамма коронавируса.

  2. Проведение всех массовых мероприятий возможно при условии согласования с оперативным штабом.
 

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