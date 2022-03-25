В Волгограде сегодня, 25 марта, постановлением №176 внесены изменения в постановление губернатора двухгодичной давности №179. Как сообщают корреспонденты информагентства "Высота 102", в регионе новым документом фактически отменяются все ограничения по коронавирусу. Вступает он в силу уже сегодня. Разбираемся подробно в послаблениях и оставшихся в силе запретах.
С 25 марта в Волгоградской области МОЖНО:
- подходить ближе, чем на полтора метра к незнакомым людям в общественных местах, в том числе в муниципальных автобусах, а также в магазинах;
- путешествовать по регионам России и странам зарубежья (там, куда еще пускают россиян);
- ходить в церкви, синагоги и пр., не задумываясь, опять же, о социальной дистанции;
- воссоединиться с коллегами по работе на внеплановом корпоративе, а также собираться на массовые планерки;
- выходить на работу после болезни, не дожидаясь ПЦР-теста;
- забыть о необходимости делать прививки и покупать поддельные сертификаты (без вас уже сформировали коллективный иммунитет);
- вернуться на работу с удаленки всем сотрудникам больших, средних и малых организаций, явка теперь стопроцентная;
- отправлять в командировки работников, не имеющих справок о вакцинации или перенесенном ковиде, либо о наличии антител или противопоказаний;
- отпустить на волю сотрудников, должные обязанности которых предполагают разъезды;
- созывать на свадьбы и другие торжества всех ближайших и дальних родственников (в том числе массовость разрешается теперь и в загсе);
- ездить домой сотрудникам стационаров, сдавшим смену;
- планировать отдых в барах или кафе на всю ночь (теперь они будут работать до 6:00 по желанию владельцев);
- не записываться в МФЦ, теперь туда приходить можно в любое удобное время, как и в доковидный период.
С 25 марта в Волгоградской области по-прежнему ЗАПРЕЩЕНО:
- появляться в общественных местах без медицинских масок или других средств защиты органов дыхания;
- юрлицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим розничную торговлю, выполнение работ, оказание услуг допускать нахождение на своей территории и обслуживать граждан, которые не используют маски или респираторы;
- обслуживать официантам и кассирам без масок посетителей баров, ресторанов и кафе.
Важно:
- Обязательное требование по соблюдению всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм при проведении физкультурных, спортивных и спортивно-оздоровительных мероприятий; новогодних утренников; посещении садов, парков и аттракционов; бассейнов; аквапарков; выставок, музеев, кино и театров, а также иных культурно-досуговых объектов; предприятий общественного питания; салонов красоты, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, фитнес-центров; бань, саун; парикмахерских; фотоателье; обувных, мебельных мастерских, ателье; в детских лагерях заменено на соблюдение только рекомендаций Роспотребнадзора в отношении Омикрон-штамма коронавируса.
- Проведение всех массовых мероприятий возможно при условии согласования с оперативным штабом.