В Волгограде сегодня, 25 марта, постановлением №176 внесены изменения в постановление губернатора двухгодичной давности №179. Как сообщают корреспонденты информагентства "Высота 102", в регионе новым документом фактически отменяются все ограничения по коронавирусу. Вступает он в силу уже сегодня. Разбираемся подробно в послаблениях и оставшихся в силе запретах.

С 25 марта в Волгоградской области МОЖНО:

подходить ближе, чем на полтора метра к незнакомым людям в общественных местах, в том числе в муниципальных автобусах, а также в магазинах;

путешествовать по регионам России и странам зарубежья (там, куда еще пускают россиян);

ходить в церкви, синагоги и пр., не задумываясь, опять же, о социальной дистанции;

воссоединиться с коллегами по работе на внеплановом корпоративе, а также собираться на массовые планерки;

выходить на работу после болезни, не дожидаясь ПЦР-теста;

забыть о необходимости делать прививки и покупать поддельные сертификаты (без вас уже сформировали коллективный иммунитет);

вернуться на работу с удаленки всем сотрудникам больших, средних и малых организаций, явка теперь стопроцентная;

отправлять в командировки работников, не имеющих справок о вакцинации или перенесенном ковиде, либо о наличии антител или противопоказаний;

отпустить на волю сотрудников, должные обязанности которых предполагают разъезды;

созывать на свадьбы и другие торжества всех ближайших и дальних родственников (в том числе массовость разрешается теперь и в загсе);

ездить домой сотрудникам стационаров, сдавшим смену;

планировать отдых в барах или кафе на всю ночь (теперь они будут работать до 6:00 по желанию владельцев);

не записываться в МФЦ, теперь туда приходить можно в любое удобное время, как и в доковидный период.

С 25 марта в Волгоградской области по-прежнему ЗАПРЕЩЕНО: