Погоня за пьяным водителем со стрельбой в Волгоградской области попала на видео





На 11 суток арестовали жителя Кумылженского района за пьяное «ралли», которое он устроил, пытаясь скрыться от инспекторов ДПС. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 23 марта 2022 года инспекторы ДПС предприняли попытку остановить автомашину «ВАЗ-2107». Однако водитель проигнорировал требования полицейских и попытался скрыться, совершал опасные манёвры и подвергал риску других участников дорожного движения.

В ходе погони правонарушитель совершил столкновение со служебным автомобилем ГИБДД, в результате которого, к счастью, никто не пострадал. Чтобы остановить наадекватного водителя, полицейский сначала произвел предупредительный выстрел из табельного оружия в воздух, а затем и прицельные по колесам машины.

Нарушитель остановился после того, как выстрелами были повреждены два колеса. За рулем сидел 25-летний местный житель с явными признаками алкогольного опьянения, у которого не оказалось прав. От прохождения всех видов освидетельствования мужчина отказался.

В отношении нарушителя составлены административные протоколы за допущенные нарушения правил дорожного движения.

В результате применения оружия никто не пострадал, уточнили в ГУ МВД.