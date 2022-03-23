Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и президент компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, который сегодня утром прилетел в Волгоград, обсудили работу предприятий по добыче и переработке нефти в новых реалиях. Рабочая встреча состоялась днем на площадке предприятия «РИТЭК» в Красноармейском районе Волгограда, сообщили в региональной администрации.
Перед совещанием Бочаров и Алекперов побывали на производстве товарных масел на Волгоградском НПЗ и в Инженерном центре ООО «ИНТЕСМО» – совместном предприятии «ЛЛК-Интернешнл» и ОАО «РЖД». Оно обеспечивает почти 80% потребности перевозчика в железнодорожных смазках.
После визита на производственные площадки губернатор и президент «ЛУКОЙЛ» поговорили текущих проектах и основных направлениях сотрудничества – в Волгоградской области не первый год реализуются совместные производственные и социальные инициативы. «ЛУКОЙЛ» присутствует во всех сегментах ТЭК – от геологоразведки до возобновляемой энергетики. Предприятия компании в Волгоградской области работают стабильно, внедряют передовые разработки, создают новые высокопроизводительные рабочие места и реализуют проекты социальной и экологической направленности.
Предприятия «ЛУКОЙЛа» в Волгоградской области отметили юбилейные даты: «РИТЭК» справил 30-летие, «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» перешагнул 65-летний рубеж.