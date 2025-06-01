Детфонд провел «Зарницу под Сталинградом» для юных волгоградцев

Историко-патриотический квест «Зарница под Сталинградом» прошел сегодня, в День защиты детей, в Волгоградской области. Организаторами этого мероприятия выступили региональное отделение Российского детского фонда и областной комитет соцзащиты населения, сообщили V102.RU в пресс-службе реготделения Детфонда.

В игровом мероприятии, которое состоялось на площадке оборонно-спортивного лагеря «Авангард» в Среднеахтубинском районе, приняли участие около сотни воспитанников социальных учреждений Волгоградской области, включая центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Также в составе команд были дети участников СВО.

Квест включал несколько этапов, где нужно было проявить ловкость, силу, скорость и смекалку. Ребята учились решать задачи в команде, в том числе и во время игры в лазертаг. Победителям вручили награды. А потом всех участников ждало вкусное угощение. С Днем защиты детей юных волгоградцев поздравила председатель правления реготделения Детского фонда, депутат Волгоградской облдумы Ирина Соловьева.





- Ребятам, которые собрались сегодня на площадке лагеря «Авангард» и в целом всей нашей молодежи, безусловно, есть, кем гордиться и на кого равняться, - сказала Ирина Соловьева. - Это и наше поколение Победителей, и современные защитники Родины – участники специальной военной операции. На площадке современного оборонно-спортивного комплекса они смогли прочувствовать особый патриотический дух, который там царит, получить новые впечатления и знания.

Волгоградское отделение Российского детского фонда, как подчеркнула Ирина Соловьева, поддерживает такие мероприятия с участием молодежи, так как воспитание подрастающего поколения – это залог успешного будущего страны.





Оборонно-спортивный центр «Авангард» – стационарный детский оздоровительный лагерь военно-патриотического профиля с современной инфраструктурой, работающий круглый год. Объект построен по инициативе губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Этим летом на базе центра пройдут межрегиональные смены «Время юных героев», участие в которых примут свыше 3000 детей.

Фото: регионального отделения Российского детского фонда