Общество

«Они имеют право звучать»: слабослышащие дети готовятся к премьере спектакля в театре кукол

Общество 31.05.2025 19:01
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31.05.2025 19:01


Дверь в комнату с шумом захлопнулось, и с этим хлопком оборвались надежды волгоградки Яны Талаевой. Ее шестимесячный сын не заплакал от неожиданности. Этого звука он просто не услышал. Позже ребенка с серьезным диагнозом ждала кохлеарная имплантация и непрекращающаяся реабилитация. О том, какой тяжелый путь прошла семья, сегодня лучше всяких слов говорят результаты Марка - он учится в обычной школе и готовится к выходу на сцену Волгоградского театра кукол.

- Мы ставим спектакль «Муха-цокотуха», и у меня в нем главная роль. Я играю паука, - встречая нас в фойе театра кукол, Марк улыбается настолько обезоруживающе, что все официальные вопросы о репетициях, адаптации и самой постановке уходят на второй план.


- Когда мы только начинали этот проект, нам было страшно. Но, увидев наших педагогов, мы выдохнули. Им были не нужны наши подсказки. Мы сперва еще пытались вмешаться в процесс со своим: «Маруся, а вот так бы», но нам сказали: «Родители, подождите нас там», - смеется мама Марка Яна.

Словно в подтверждение этих слов Марк при встрече обнимает актрису и педагога проекта "Послушай, не молчи!" Марию Печенову. Сегодня он вместе с одиннадцатью начинающими актерами в последний раз отрепетирует спектакль, который в Волгограде ставится впервые.


- После занятий они порой собираются в кружочек и говорят друг другу: «А у меня главная роль. И у меня». На самом деле главная роль досталась каждому из них. Я всегда повторяю, что даже без букашечек и червячков произведение бы просто не вышло. И это осознание доставляет им такое удовольствие! - улыбается актриса Волгоградского театра кукол Мария Печенова. - Однажды к нам на занятия заглянула маленькая девочка. Увидев ребят, она начала спрашивать: «Маруся, а что у них за аппараты?». Я объяснила, что дети плохо слышат, а эти аппараты им помогают. Она задала еще несколько вопросов, а после пошла общаться с каждым из них. То есть при нормальном объяснении ребенок все понял и не воспринял ситуацию, как нечто экстраординарное. В нашей жизни невероятно популярны гаджеты. Так ведь и это такой же гаджет. Полезный и классный! И, на мой взгляд, эту мысль нужно озвучивать публично.

"Когда ты слышишь диагноз, внутри все рушится"

Еще несколько лет назад мама Марка вряд ли мечтала увидеть сына на большой сцене. Казалось, что диагноз «глухота» поделил жизнь на части – до и после. Женщина по крупицам собирала информацию о заболевании и, слыша не всегда оптимистичные прогнозы специалистов, ждала имплантации с большой тревогой.

- Еще в роддоме по результатам аудиологического скрининга Марк попал в группу риска, - вспоминает Яна Талаева. – В месяц его направили в сурдологический центр. Сурдопедагог, отслеживающий частоты с помощью погремушек и дидактических материалов, заметила некоторые реакции. Но в девять месяцев диагноз был поставлен окончательно. Сыну на полгода назначили ношение слухового аппарата, но, к сожалению, в случае с глубокими потерями – либо глухотой, либо тугоухостью четвертой степени – он в полной мере не справляется со своей задачей. Нам предложили обратиться в московский федеральный центр и пройти процедуру кохлеарной имплантации, при которой в улитку вставляют электрод, а сверху устанавливается речевой процессор, посредством тока преобразующий звук. Сначала меня страшила неизвестность, ведь я не видела таких детей, не общалась с их родителями. Перед глазами была одна лишь картинка. К тому же, у сына выявили достаточно серьезную неврологическую патологию, и эта операция могла отбросить нас назад. Но все же отказываться от возможности и затягивать лечение я не хотела. Когда Марку было 2,3 года, я понимала, что он меня совсем не слышит и уже ждала операции.


Возможности процедуры мама двухлетнего мальчишки оценивала без лишних иллюзий. Женщина понимала, что в тот же день ребенок не проснется со словами: «Доброе утро, мама». И все же, когда спустя неделю после операции Марк вдруг застучал по всем поверхностям, Яна впервые вздохнула с облегчением.

- Конечно, сначала все для него было фоновым шумом. Марк не различал речевых и неречевых звуков. Но я знала, что, если мы продолжим работу, у нас будет шанс. В процессе реабилитации мы искали специалистов и шаг за шагом выстраивали свое окружение. На медико-педагогической комиссии, куда мы обратились для зачисления в детский сад, познакомились с семьей, воспитывающей ребенка с таким же диагнозом. Мальчишкам было по три года, но они не говорили, не понимали обращенной речи. И все же морально нам стало легче: мы уже не одни! Это действительно важно, ведь в большинстве своем общество не готово принять или хотя бы услышать людей с ограниченными возможностями здоровья. В Москве или в Санкт-Петербурге на эти особенности не обращают никакого внимания, а в Волгограде мы проходили разное. Однажды восьмилетний мальчик, с которым у Марка возникали конфликты, толкнул его под качели, и сын получил серьезное рассечение. Я думаю, что тот ребенок просто его не понимал и не знал, как выразить свое непонимание словами.


Долгожданные слова от сына Яна Талаева услышала только к шести годам. Тогда речь мальчика была достаточно примитивна – «мама, дай. Мама, сядь». Но дальше центрифуга развития закрутилась так стремительно, что сейчас Марк легко поддерживает любой разговор.

- Мы продолжаем занятия со специалистами разных профилей и в то же время проводим для детей социокультурную интеграцию. Нашим родительским сообществом мы обратились в комитет культуры с просьбой об организации театрального проекта, который, к слову, уже существует в столице. Наше предложение быстро одобрили, а в театре приняли, как своих. Сначала мы приходили на спектакли, знакомились с закулисной жизнью, а только потом приступили к репетициям, - улыбается Яна. – Наши дети имеют право звучать. При этом мы ни в коем случае не говорим о жалости. Никому из родителей особенных ребят жалость не нужна. А вот понимание – нужно. Когда у меня не было детей, я видела некоторые сцены в магазинах или на детских площадках и думала про себя: «Какой балованный!». А сейчас понимаю, что, может, все было не совсем так? Может, ребенок просто не справлялся? Выступление на сцене для наших детей - это возможность самостоятельно проявить себя и эмоционально раскрепоститься. И, я думаю, что это событие останется в их памяти на всю жизнь.

Спектакль «Муха-цокотуха» участники проекта «Послушай, не молчи!» покажут в День защиты детей. В 11:00 горожан приглашают на уличную программу, а в 12:00 – на саму постановку в театр кукол.

Фото Яны Талаевой и Волгоградского театра кукол 

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