Мощная магнитная буря ударит по волгоградам вечером 1 июня

Сильные возмущения магнитного поля Земли ожидаются в ближайшие часы из-за выброса солнечной плазмы в результате вспышки M8.2. Как сообщает V102.RU со ссылкой на прогнозные расчеты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, магнитная буря уровня G4 в 8 баллов из возможных 9, начнется во второй половине дня.

Магнитные возмущения продлятся до 3 июня.

Первыми мощный удар солнечной плазмы придется на космические аппараты, расположенные в точке Лагранжа L1 в 1.5 миллионах км ближе к Солнцу, в число которых входит и аппарат SoHO, на котором базируются телескопы LASCO.

- Информация от этих спутников станет определенным предупреждением и для всей группировки космических средств, базирующихся около Земли, - поясняют ученые. - Прогноз на силу магнитных колебаний (уровень бурь) будет сформирован и опубликован ближе к концу сегодняшних суток (скорее всего уже ночью по московскому времени). Наиболее вероятной ветвью расчета на данный момент является прогноз на уровень G4.

Фото из архива V102.RU