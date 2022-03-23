В Волгоград прилетел президент ЛУКОЙЛа Алекперов

В аэропорту Волгограда около часа назад приземлился самолет с главой ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные онлайн-сервиса Flightradar24.

Отметим, что ни компанией, ни администрацией региона визит Алекперова в Волгоград не анонсировался. Вполне вероятно, что президент публичного акционерного общества прибыл для решения корпоративных вопросов.

Впрочем, не исключено, что Вагит Алекперов проведет встречу с губернатором. Напомним, что на протяжении трех последних недель подобные встречи Андрея Бочарова с руководителями крупных промышленных предприятий, а также МСП проводятся едва ли не ежедневно. Все они посвящены работе компаний в условиях ограничений, введенных Западом в связи со спецоперацией на Украине.

Фото: архив ИА «Высота 102», 2018 год