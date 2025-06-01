В Волгоградской области пешехода насмерть задавил водитель без прав

Смертельное ДТП, после которого водитель сбежал, произошло в Алексеевском районе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, в 3 утра на 57 км автодороги «Урюпинск - Дубовский - Алексеевская» водитель легковушки насмерть сбил пешехода.

По предварительным данным, водитель «Лады Гранты» совершил наезд на мужчину, который шел по краю проезжей части в попутном направлении. От полученных травм пострадавший скончался на месте ДТП до приезда врачей.

Водитель легковушки скрылся с места происшествия, но вскоре был установлен и задержан. Известно, что у виновника смертельной аварии нет прав на управление автомобилем. Возбуждено уголовное дело.