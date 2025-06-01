Водитель Mercedes пострадал в ДТП с фургоном на «трешке» в Волгограде

В результате ДТП, которое произошло сегодня, 1 июня, на Третьей продольной в Волгограде, пострадал водитель автомобиля Mercedes-Benz. Об этом V102.RU сообщили в ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, 36-летний водитель иномарки, который двигался в сторону улицы Менделеева, совершил столкновение с грузовой «Газелью». ДТП произошло напротив дома №1 по улице Адмиралтейская.





В результате ДТП обе машины получили сильные повреждения. Фургон-рефрижератор опрокинулся набок, а иномарка впечаталась в ограждение.

Пострадавшего с места происшествия доставили в больницу.

Как ранее сообщало информагентство, из-за ДТП движение на этом участке дороги были затруднено.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области