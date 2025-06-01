Под Волгоградом 8-летний ребенок утонул в оросительном канале

В Волгоградской области в оросительном канале утонул 8-летний мальчик. Его тело ищут водолазы, сообщили V102.RU в ГКУ Служба спасения. Трагедия произошла днем 31 мая в Светлоярском районе.
- По предварительным данным, ребенок утонул в оросительном канале насосной станции села Райгород, - сообщили в спасательном ведомстве.
Известно, что мальчик 2017 года рождения.
Подводные работы по поиску тела ребенка проводили водолазы Красноармейского поисково-спасательного подразделения.
- Тело ребенка не найдено, поиски будут продолжены, - уточнили в ГКУ Служба спасения.
Фото: ГКУ Служба спасения