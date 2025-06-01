В ЦПКиО Волгограда потравят кровососущих

Рано утром 2 июня в ЦПКиО Волгограда пройдет обработка от комаров и мошки. Как сообщили V102.RU в пресс-службе парка, для снижения численности кровососущих специалисты используют современные микробиологические и инсектицидные средства, безвредные для человека, собак, птиц и прочих представителей фауны.

- Для безопасности посетителей парка и животных данные работы будут проведены в утреннее время – в часы низкого пешеходного трафика в парке. При необходимости обработка будет проведена повторно, - предупредили в ЦПКиО.





Все зеленые зоны и поляны от клещей здесь обработали в апреле.

Фото: ЦПКиО