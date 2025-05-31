



На юге Волгограда более тысячи человек в СНТ «Техуглерод» с 29 мая сидят без света и воды. Как рассказала ИА «Высота 102» Елена, электричество в дачном поселке, где насчитывается около тысячи участков, пропало еще три дня назад.

- Была авария на высоковольтной линии, электричество исчезло не только у нас, но и в близлежащих поселках Южный, Большие Чапурники. Но после устранения аварии свет там вечером того же дня появился. А у нас нет до сих пор, - посетовала женщина.







По словам волгоградки, до сих пор причину отсутствия света в СНТ выяснить не удалось.

- В аварийной службе заявили, что все устранили, однако, почему нет электричества на дачах, никто сказать не может. Председатель СНТ тоже разводит руками. Электролаборатория, специалисты которой могут обнаружить нарушение в сетях, может приехать к нам только в понедельник. Не представляю, как мы будем здесь выживать в такую жару. Понятно, что у многих уже пропала куча продуктов, - продолжила Елена.



Из-за отсутствия света на дачах нет и воды – не работают насосы. Председатель СНТ уже предложил людям уехать домой на эти дни. Однако для многих семей дачи являются единственным местом жительства, здесь люди живут круглый год. И куда им ехать, они не знают.







Дачники тем временем скоро останутся и без мобильной связи - садятся зарядки. Единственное, чем им пообещали помочь – это обеспечить зарядкой в здании правления СНТ.

Редакция ИА «Высота 102» выясняет, в чем причина страданий волгоградцев.