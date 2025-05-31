Общество

«Сидим без света и воды»: более тысячи волгоградцев после аварии три дня выживают в жаре

Общество 31.05.2025 21:30
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31.05.2025 21:30


На юге Волгограда более тысячи человек в СНТ «Техуглерод» с 29 мая сидят без света и воды. Как рассказала ИА «Высота 102» Елена, электричество в дачном поселке, где насчитывается около тысячи участков,  пропало еще три дня назад.

- Была авария на высоковольтной  линии, электричество исчезло не только у нас, но и в близлежащих поселках Южный, Большие Чапурники. Но после устранения аварии свет там вечером того же дня появился. А у нас нет до сих пор, - посетовала женщина.


По словам волгоградки, до сих пор причину отсутствия света в СНТ выяснить не удалось.

- В аварийной службе заявили, что все устранили, однако, почему нет электричества на дачах, никто сказать не может. Председатель СНТ тоже разводит руками. Электролаборатория, специалисты которой могут обнаружить нарушение в сетях,  может приехать к нам только в понедельник. Не представляю, как мы будем здесь выживать в такую жару. Понятно, что у многих уже пропала куча продуктов, - продолжила Елена.

Из-за отсутствия света на дачах нет и воды – не работают насосы. Председатель СНТ уже предложил людям уехать домой на эти дни. Однако для многих семей дачи являются единственным местом жительства, здесь люди живут круглый год. И куда им ехать, они не знают.


Дачники тем временем скоро останутся и без мобильной связи - садятся зарядки. Единственное, чем им пообещали помочь  – это обеспечить зарядкой в здании правления СНТ.

Редакция ИА «Высота 102» выясняет, в чем причина страданий волгоградцев.

Фото V102.RU и скриншоты из дачного чата



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