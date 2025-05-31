Общество

Сотрудники волгоградского УФСБ сыграли в футбол в детском доме

Общество 31.05.2025 21:12
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31.05.2025 21:12


Сотрудники и ветераны УФСБ России по Волгоградской области  в преддверии Дня защиты детей, который отмечается завтра, 1 июня,  посетили свое подшефное учреждение – Серафимовичский детский дом, сообщает ИА «Высота 102».

Начальник УФСБ генерал-лейтенант Александр Михайлович Ларин благодарственными письмами и ценными подарками отметил труд руководителей и преподавательского состава центра, выразив слова признательности за неоценимый вклад в воспитание и обучение детей.


Традиционно воспитанникам и выпускникам учреждения были  переданы подарки, необходимые в быту принадлежности и продукты, организованы развлекательные мероприятия. Одним из ярких моментов встречи стал футбольный турнир между командами, в состав которых вошли воспитанники учреждения и дети сотрудников управления, а также сотрудники детского центра и УФСБ.  А в  завершении активных игр все присутствующие подкрепились кашей из полевой кухни.


Также  волгоградские чекисты вместе с ребятами высадили «Аллею Победы» на территории учреждения в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Уже  на протяжении 25 лет управление оказывает всестороннюю помощь Серафимовичскому детскому дому. С привлечением спонсоров в учреждении проводится ремонт жилых и образовательных помещений, закупается новая мебель, оргтехника, открываются и оборудуются тренажёрный зал, компьютерный класс и классы психологической помощи. Особое место в шефской работе занимают личные встречи. Несколько раз в год руководство, сотрудники и Совет ветеранов управления ФСБ приезжают навестить ребят – поздравляют с праздниками, дарят подарки, общаются, принимают участие в творческих мероприятиях, подготовленных детьми, обмениваются новостями и эмоциями.


В совместных планах Управления и Совета ветеранов по линии шефской работы еще много интересных мероприятий, которые предстоит воплотить в жизнь.

Фото УФСБ по Волгоградской области

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