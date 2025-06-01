Сегодня, в День защиты детей, в районах Волгоградской области прошли церемонии награждения победителей конкурса «Береги, мой друг, семью – крепость главную твою». Как сообщили V102.RU в Волгоградском отделении Детфонда, победителями и призерами стали 300 школьников из разных городов и сёл Волгоградской области.

Почетными грамотами, подарками и денежными премиями были отмечены авторы лучших работ. Дети посвящали их своим семьям. По условиям конкурса нужно было рассказать о родственниках, которыми они гордятся, и объяснить почему.

- Конкурсанты рассказали о прадедах - участниках Великой Отечественной войны, или любимых бабушках, которые всю жизнь отдали любимой профессии и получили высокое признание за свои достижения. Многие работы были посвящены традициям в семье и увлечениям, которые объединяют домочадцев, - сообщили в реготделении Детфонда.





Итоги подводили в четырех номинациях: литературные работы, стихи, рисунки и видеоролики.

Также сегодня, 1 июня, в честь праздника порядка 500 сладких подарков было передано воспитанникам социально-реабилитационных центров, детских психоневрологических интернатов и центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Фото: Волгоградского отделения Российского детского фонда