Общество

300 волгоградских школьников стали победителями «семейного» конкурса Детфонда

Общество 01.06.2025 19:31
0
01.06.2025 19:31


Сегодня, в День защиты детей, в районах Волгоградской области прошли церемонии награждения победителей конкурса «Береги, мой друг, семью – крепость главную твою». Как сообщили V102.RU в Волгоградском отделении Детфонда, победителями и призерами стали 300 школьников из разных городов и сёл Волгоградской области. 

Почетными грамотами, подарками и денежными премиями были отмечены авторы лучших работ. Дети посвящали их своим семьям. По условиям конкурса нужно было рассказать о родственниках, которыми они гордятся, и объяснить почему.

- Конкурсанты рассказали о прадедах - участниках Великой Отечественной войны, или любимых бабушках, которые всю жизнь отдали любимой профессии и получили высокое признание за свои достижения. Многие работы были посвящены традициям в семье и увлечениям, которые объединяют домочадцев, - сообщили в реготделении Детфонда.


Итоги подводили в четырех номинациях: литературные работы, стихи, рисунки и видеоролики.

Также сегодня, 1 июня, в честь праздника порядка 500 сладких подарков было передано воспитанникам социально-реабилитационных центров, детских психоневрологических интернатов и центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Фото: Волгоградского отделения Российского детского фонда

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
01.06.2025 17:39
Общество 01.06.2025 17:39
Комментарии

0
Далее
Общество
01.06.2025 15:38
Общество 01.06.2025 15:38
Комментарии

0
Далее
Общество
01.06.2025 14:14
Общество 01.06.2025 14:14
Комментарии

0
Далее
Общество
01.06.2025 08:37
Общество 01.06.2025 08:37
Комментарии

0
Далее
Общество
01.06.2025 07:32
Общество 01.06.2025 07:32
Комментарии

0
Далее
Общество
01.06.2025 06:42
Общество 01.06.2025 06:42
Комментарии

0
Далее
Общество
31.05.2025 21:30
Общество 31.05.2025 21:30
Комментарии

0
Далее
Общество
31.05.2025 21:12
Общество 31.05.2025 21:12
Комментарии

0
Далее
Общество
31.05.2025 20:59
Общество 31.05.2025 20:59
Комментарии

0
Далее
Общество
31.05.2025 20:40
Общество 31.05.2025 20:40
Комментарии

0
Далее
Общество
31.05.2025 19:01
Общество 31.05.2025 19:01
Комментарии

0
Далее
Общество
31.05.2025 17:59
Общество 31.05.2025 17:59
Комментарии

0
Далее
Общество
31.05.2025 16:54
Общество 31.05.2025 16:54
Комментарии

0
Далее
Общество
31.05.2025 16:02
Общество 31.05.2025 16:02
Комментарии

0
Далее
Общество
31.05.2025 15:19
Общество 31.05.2025 15:19
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:31
300 волгоградских школьников стали победителями «семейного» конкурса ДетфондаСмотреть фотографии
19:17
Пострадали дети и взрослые: на видео попало жесткое ДТП на перекрестке в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:37
Встанем? В Волгограде на Тулака реконструируют два обросших сталактитами путепроводаСмотреть фотографии
17:39
Град размером с вишенку выпал в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
16:44
В Волгоградской области пересчитали сурков перед сезоном охотыСмотреть фотографии
15:38
В ЦПКиО Волгограда потравят кровососущихСмотреть фотографии
15:00
Под Волгоградом 8-летний ребенок утонул в оросительном каналеСмотреть фотографии
14:14
Детфонд провел «Зарницу под Сталинградом» для юных волгоградцевСмотреть фотографии
13:42
Под Волгоградом металоискателя осудят за выкопанный 10 лет назад «клад»Смотреть фотографии
12:42
Третье за сутки ЧП на желдороге произошло в российском регионеСмотреть фотографии
11:43
Водитель Mercedes пострадал в ДТП с фургоном на «трешке» в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:12
«За тридцать лет такого ещё не было»: Волгоградской области предрекли самый короткий сезон мошкиСмотреть фотографии
10:58
Силовики искали наркотики в ночных клубах ВолгоградаСмотреть фотографии
10:41
В Волгоградской области пешехода насмерть задавил водитель без правСмотреть фотографии
10:16
Движение на «трешке» в Волгограде затруднено из-за крупного ДТПСмотреть фотографииCмотреть видео
09:35
Девочку весом 720 граммов спасли в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:06
Брянский губернатор назвал подрыв причиной обрушения моста на поездСмотреть фотографииCмотреть видео
08:37
Мощная магнитная буря ударит по волгоградам вечером 1 июняСмотреть фотографии
07:50
Хинштейн: мост обрушился под грузовым составом в Курской областиСмотреть фотографии
07:32
Волгоградцев ждет короткая рабочая неделя в июнеСмотреть фотографии
07:03
Мост обрушился на поезд в Брянской области, есть погибшие и раненыеСмотреть фотографии
06:42
Желтый уровень опасности объявлен из-за погоды в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:30
«Сидим без света и воды»: более тысячи волгоградцев после аварии три дня выживают в жареСмотреть фотографии
21:12
Сотрудники волгоградского УФСБ сыграли в футбол в детском домеСмотреть фотографии
20:59
Росстат: в Волгоградской области до 186 тысяч сократилось количество бедныхСмотреть фотографии
20:40
В Волгоградской области похоронили погибшего на СВО бойца ДРГСмотреть фотографии
19:57
Сердце падало в груди: в Волгограде прошел экстремальный этап по мотокроссуСмотреть фотографии
19:01
«Они имеют право звучать»: слабослышащие дети готовятся к премьере спектакля в театре куколСмотреть фотографии
18:28
Под Волгоградом на Дону перевернулась лодка с людьми: один погибСмотреть фотографии
17:59
МЧС: на Волгоградскую область надвигается грозовой фронт с ураганомСмотреть фотографии
 