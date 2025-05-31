В Росстате опубликовали новые данные о количестве жителей, чьи доходы в 2024 году были меньше прожиточного минимума. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральное ведомство, в прошлом году в Волгоградской области таких насчитывалось 186,5 тысячи человек, или 7,6% от общей численности населения. Для сравнения: в 2023 году количество бедных составляло 225,4 тысячи, или 9,1%. В 2022 году таких было еще больше – 233, 3 тысячи, или 9,4%.
По итогам 2024 года меньше всего граждан с доходами ниже прожиточного минимума проживали в Краснодарском крае – всего 7% от численности населения. В Калмыкии их было больше всего среди регионов ЮФО – 13,2%. В Ростовской области бедных насчитывалось 7,7% от количества проживающих, а в Астраханской – 10,7%.
Фото V102.RU (архив)