Общество

Росстат: в Волгоградской области до 186 тысяч сократилось количество бедных

Общество 31.05.2025 20:59
0
31.05.2025 20:59


В Росстате опубликовали новые данные о количестве жителей, чьи доходы в 2024 году были меньше прожиточного минимума. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральное ведомство, в прошлом году в Волгоградской области таких  насчитывалось 186,5 тысячи человек, или 7,6% от общей численности населения. Для сравнения: в 2023 году количество бедных составляло 225,4 тысячи, или 9,1%. В 2022 году таких было еще больше – 233, 3 тысячи, или 9,4%.

По итогам 2024 года меньше всего граждан с доходами ниже прожиточного минимума проживали в Краснодарском крае – всего 7% от численности населения. В Калмыкии их было больше всего среди регионов ЮФО – 13,2%. В Ростовской области бедных насчитывалось 7,7% от количества проживающих, а в Астраханской – 10,7%.

Фото V102.RU (архив)

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
31.05.2025 21:30
Общество 31.05.2025 21:30
Комментарии

0
Далее
Общество
31.05.2025 21:12
Общество 31.05.2025 21:12
Комментарии

0
Далее
Общество
31.05.2025 20:40
Общество 31.05.2025 20:40
Комментарии

0
Далее
Общество
31.05.2025 19:01
Общество 31.05.2025 19:01
Комментарии

0
Далее
Общество
31.05.2025 17:59
Общество 31.05.2025 17:59
Комментарии

0
Далее
Общество
31.05.2025 16:54
Общество 31.05.2025 16:54
Комментарии

0
Далее
Общество
31.05.2025 16:02
Общество 31.05.2025 16:02
Комментарии

0
Далее
Общество
31.05.2025 15:19
Общество 31.05.2025 15:19
Комментарии

0
Далее
Общество
31.05.2025 14:31
Общество 31.05.2025 14:31
Комментарии

0
Далее
Общество
31.05.2025 14:07
Общество 31.05.2025 14:07
Комментарии

0
Далее
Общество
31.05.2025 10:43
Общество 31.05.2025 10:43
Комментарии

0
Далее
Общество
31.05.2025 09:50
Общество 31.05.2025 09:50
Комментарии

0
Далее
Общество
31.05.2025 09:11
Общество 31.05.2025 09:11
Комментарии

0
Далее
Общество
31.05.2025 08:41
Общество 31.05.2025 08:41
Комментарии

0
Далее
Общество
31.05.2025 08:30
Общество 31.05.2025 08:30
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:30
«Сидим без света и воды»: более тысячи волгоградцев после аварии три дня выживают в жареСмотреть фотографии
21:12
Сотрудники волгоградского УФСБ сыграли в футбол в детском домеСмотреть фотографии
20:59
Росстат: в Волгоградской области до 186 тысяч сократилось количество бедныхСмотреть фотографии
20:40
В Волгоградской области похоронили погибшего на СВО бойца ДРГСмотреть фотографии
19:57
Сердце падало в груди: в Волгограде прошел экстремальный этап по мотокроссуСмотреть фотографии
19:01
«Они имеют право звучать»: слабослышащие дети готовятся к премьере спектакля в театре куколСмотреть фотографии
18:28
Под Волгоградом на Дону перевернулась лодка с людьми: один погибСмотреть фотографии
17:59
МЧС: на Волгоградскую область надвигается грозовой фронт с ураганомСмотреть фотографии
16:54
Выпавший с первого этажа 3-летний волгоградец получил тяжелую травмуСмотреть фотографии
16:02
Под Волгоградом цыганка утащила кошелек из квартиры пенсионеркиСмотреть фотографии
15:19
«И поеду снова»: мама погибшего участника СВО из Волгограда сделала модные стрижки раненым бойцамСмотреть фотографии
14:31
Бессменный руководитель волгоградского КИД Ольга Безбородова умерла на 89-м годуСмотреть фотографии
14:07
В семи районах Волгоградской области потравили саранчуСмотреть фотографии
13:28
В Волгограде наказали мать найденного на улице младенца в памперсеСмотреть фотографии
13:14
Волгоградское УФАС признало законным резкое подорожание проезда в ВолжскомСмотреть фотографии
12:32
В Котово банда похитителей баранов предстанет перед судомСмотреть фотографии
12:04
3-летний мальчик выпал из окна квартиры в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:48
В Волгоградской области завершили удлиненную «рыбную полку»Смотреть фотографии
11:26
В Волгограде таксист сбил насмерть пешехода и скрылсяСмотреть фотографии
11:07
На трассе Р-22 под Волгоградом столкнулись два молоковозаСмотреть фотографии
10:43
Московских врачей заманили на работу в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
10:18
Четверо взрослых и ребенок пострадали в лобовом ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:50
Путин поблагодарил работника фермера из Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:11
Опрос V102.RU: 13% волгоградских семей с детьми не хватает денегСмотреть фотографии
08:41
В Волгограде сузили дорогу из-за ремонта на дамбеСмотреть фотографии
08:30
Воевавший вместе с сыном житель Волгоградской области погиб на СВОСмотреть фотографии
07:34
Дожди и грозы ослабят жару в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:03
Волгоградцам назвали самый «урожайный» на детей месяцСмотреть фотографии
21:34
В Волгограде руины рынка «Олимпия» переехали в Проломный оврагСмотреть фотографииCмотреть видео
21:12
Авиакомпанию «Победа» уличили в незаконных требованиях к размеру ручной кладиСмотреть фотографии
 