Силовики искали наркотики в ночных клубах Волгограда

Посетителей ночного клуба Gatsby, расположенного в Центральном районе Волгограда, проверили на наркотики, передает V102.RU. Внезапно в увеселительное заведение нагрянули силовики, взбодрив своим присутствием отдыхающих.

В ГУ МВД России по региону уточнили, что сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков при поддержке сотрудников Росгвардии проводили профилактический рейд по увеселительным заведениям Центрального района Волгограда.





- Волгоградские полицейские продолжают проведение мероприятий, направленных на пресечение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, пропаганду здорового образа жизни и недопустимости потребления наркотических и психоактивных веществ, - сообщили в Главке.

Для выявления одурманенных посетителей клубов использовалась передвижная лаборатория областного наркодиспансера.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области