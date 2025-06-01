Общество

Желтый уровень опасности объявлен из-за погоды в Волгоградской области

Общество 01.06.2025 06:42
0
01.06.2025 06:42


На территории Волгоградской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за комплекса неблагоприятных атмосферных явлений, сообщает V102.RU со ссылкой на Гидрометцентр России.

Так, 1 июня, в регионе до 21.00 – 22.00 местами возможны грозы с усилением ветра до 15-20 м/с. Этот погодный дуэт усилит чрезвычайная и высокая пожароопасность. 

Самый высокий – 5 класс горимости леса прогнозируется в северо-западных, центральных и юго-восточных районах Волгоградской области. На остальной территории и в Волгограде до 2 июня ожидается высокая пожароопасность – 4 класс горимости.

Накануне, напомним, о приближающемся грозовом фронте предупреждало ГУ МЧС России по региону.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
01.06.2025 07:32
Общество 01.06.2025 07:32
Комментарии

0
Далее
Общество
31.05.2025 21:30
Общество 31.05.2025 21:30
Комментарии

0
Далее
Общество
31.05.2025 21:12
Общество 31.05.2025 21:12
Комментарии

0
Далее
Общество
31.05.2025 20:59
Общество 31.05.2025 20:59
Комментарии

0
Далее
Общество
31.05.2025 20:40
Общество 31.05.2025 20:40
Комментарии

0
Далее
Общество
31.05.2025 19:01
Общество 31.05.2025 19:01
Комментарии

0
Далее
Общество
31.05.2025 17:59
Общество 31.05.2025 17:59
Комментарии

0
Далее
Общество
31.05.2025 16:54
Общество 31.05.2025 16:54
Комментарии

0
Далее
Общество
31.05.2025 16:02
Общество 31.05.2025 16:02
Комментарии

0
Далее
Общество
31.05.2025 15:19
Общество 31.05.2025 15:19
Комментарии

0
Далее
Общество
31.05.2025 14:31
Общество 31.05.2025 14:31
Комментарии

0
Далее
Общество
31.05.2025 14:07
Общество 31.05.2025 14:07
Комментарии

0
Далее
Общество
31.05.2025 10:43
Общество 31.05.2025 10:43
Комментарии

0
Далее
Общество
31.05.2025 09:50
Общество 31.05.2025 09:50
Комментарии

0
Далее
Общество
31.05.2025 09:11
Общество 31.05.2025 09:11
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

07:50
Хинштейн: мост обрушился на грузовой состав в Курской областиСмотреть фотографии
07:32
Волгоградцев ждет короткая рабочая неделя в июнеСмотреть фотографии
07:03
Мост обрушился на поезд в Брянской области, есть погибшие и раненыеСмотреть фотографии
06:42
Желтый уровень опасности объявлен из-за погоды в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:30
«Сидим без света и воды»: более тысячи волгоградцев после аварии три дня выживают в жареСмотреть фотографии
21:12
Сотрудники волгоградского УФСБ сыграли в футбол в детском домеСмотреть фотографии
20:59
Росстат: в Волгоградской области до 186 тысяч сократилось количество бедныхСмотреть фотографии
20:40
В Волгоградской области похоронили погибшего на СВО бойца ДРГСмотреть фотографии
19:57
Сердце падало в груди: в Волгограде прошел экстремальный этап по мотокроссуСмотреть фотографии
19:01
«Они имеют право звучать»: слабослышащие дети готовятся к премьере спектакля в театре куколСмотреть фотографии
18:28
Под Волгоградом на Дону перевернулась лодка с людьми: один погибСмотреть фотографии
17:59
МЧС: на Волгоградскую область надвигается грозовой фронт с ураганомСмотреть фотографии
16:54
Выпавший с первого этажа 3-летний волгоградец получил тяжелую травмуСмотреть фотографии
16:02
Под Волгоградом цыганка утащила кошелек из квартиры пенсионеркиСмотреть фотографии
15:19
«И поеду снова»: мама погибшего участника СВО из Волгограда сделала модные стрижки раненым бойцамСмотреть фотографии
14:31
Бессменный руководитель волгоградского КИД Ольга Безбородова умерла на 89-м годуСмотреть фотографии
14:07
В семи районах Волгоградской области потравили саранчуСмотреть фотографии
13:28
В Волгограде наказали мать найденного на улице младенца в памперсеСмотреть фотографии
13:14
Волгоградское УФАС признало законным резкое подорожание проезда в ВолжскомСмотреть фотографии
12:32
В Котово банда похитителей баранов предстанет перед судомСмотреть фотографии
12:04
3-летний мальчик выпал из окна квартиры в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:48
В Волгоградской области завершили удлиненную «рыбную полку»Смотреть фотографии
11:26
В Волгограде таксист сбил насмерть пешехода и скрылсяСмотреть фотографии
11:07
На трассе Р-22 под Волгоградом столкнулись два молоковозаСмотреть фотографии
10:43
Московских врачей заманили на работу в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
10:18
Четверо взрослых и ребенок пострадали в лобовом ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:50
Путин поблагодарил работника фермера из Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:11
Опрос V102.RU: 13% волгоградских семей с детьми не хватает денегСмотреть фотографии
08:41
В Волгограде сузили дорогу из-за ремонта на дамбеСмотреть фотографии
08:30
Воевавший вместе с сыном житель Волгоградской области погиб на СВОСмотреть фотографии
 