Желтый уровень опасности объявлен из-за погоды в Волгоградской области

На территории Волгоградской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за комплекса неблагоприятных атмосферных явлений, сообщает V102.RU со ссылкой на Гидрометцентр России.

Так, 1 июня, в регионе до 21.00 – 22.00 местами возможны грозы с усилением ветра до 15-20 м/с. Этот погодный дуэт усилит чрезвычайная и высокая пожароопасность.

Самый высокий – 5 класс горимости леса прогнозируется в северо-западных, центральных и юго-восточных районах Волгоградской области. На остальной территории и в Волгограде до 2 июня ожидается высокая пожароопасность – 4 класс горимости.

Накануне, напомним, о приближающемся грозовом фронте предупреждало ГУ МЧС России по региону.