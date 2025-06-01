Пострадали дети и взрослые: на видео попало жесткое ДТП на перекрестке в центре Волгограда





Пять человек, в числе которых трое детей и двое взрослых, пострадали в результате столкновения двух иномарок в Центральном районе Волгограда. Об этом V102.RU сообщили в ГУ МВД России по региону.

- 1 июня около 17.30 час. на пересечении пр. Ленина - ул. Комсомольская произошло столкновение автомашин Hyundai и Ford. В результате ДТП за медицинской помощью обратились пять человек, - сообщили в Главке.

Момент столкновения записали уличные камеры видеонаблюдения. От удара одну из машин вынесло на пешеходный тротуар.

На месте работают экипажи городской Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП выясняются.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области