В Волгоградской области похоронили погибшего на СВО бойца ДРГ

Жители Белогорского сельского поселения Кумылженского района Волгоградской области простились со своим земляком Юрием Голубевым, погибшим на СВО. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на главу района Валерия Денисова, Юрий Михайлович родился в хуторе Белогорский в 1976 году, здесь и вырос. Окончил Волгоградский колледж нефти и газа. В морфлоте отслужил срочную военную службу, а потом работал на Усть-Бузулукском ЛПУМГ (линейном производственном управлении магистральных газопроводов).
Отец двоих детей подписал контракт с Министерством обороны в декабре 2023 года. В звании старшины служил сапёром подразделения ДРГ (диверсинно-разведывательной группы) на Артёмовском направлении. Погиб 11 мая в ходе выполнения задач специальной военной операции при разминировании поселка Азаряновка. За проявленные храбрость и отвагу Юрий был награжден медалями «За отвагу» и за «За разминирование».