На сегодняшнем внеочередном заседании Михайловской городской думы Волгоградской области новым председателем контрольно-счетной комиссии городского округа назначили Ларису Гордиенко, которая занимала пост заместителя главы Михайловки по экономике, финансам и управлению имуществом. Как сообщает ИА «Высота 102», ранее председателем КСК городского округа являлась Вера Гудкова, супруга нынешнего спикера Михайловской городской думы Валерия Гудкова, недавно занявшего эту должность после того, как ушли из жизни друг за другом двое его предшественников. Однако назначение на должность спикера гордумы супруга председателя контрольного органа обернулось созданием ситуации, известной как конфликт интересов. В связи с этим Вера Гудкова покинула свой пост, а на ее место глава городского округа Александр Тюрин предложил кандидатуру своего зама. Депутаты городской думы согласились с предложением градоначальника и утвердили Ларису Гордиенко руководителем городской контрольно-счетной комиссии.

Заодно депутаты внесли изменения в положение об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц органов местного самоуправления. Согласно этим изменениям, выборным должностным лицам, в перечень которых включена и должность председателя контрольного органа, положена дополнительная выплата за так называемые особые условия замещения муниципальной должности, исчисляемая от размера ежемесячного оклада с применением трехкратного коэффициента. Для сведения: бывший председатель контрольного органа Вера Гудкова получала добавку к окладу, исходя из коэффициента 1,25. Однако, вероятно, зарплата предыдущего руководителя контрольно-счетной комиссии не очень устроила Ларису Гордиенко. И депутаты проголосовали за новый размер вознаграждения бывшему заму Александра Тюрина.

В частности, как следует из положения об оплате труда депутатов и выборных должностных лиц органов местного самоуправления городского округа, председателю контрольного органа положен оклад в размере 21 364 рублей. Умножаем эту сумму на три, получаем около 64 тысяч рублей. Кроме того, к окладу руководителя контрольного органа плюсуются и другие надбавки:

- ежемесячное денежное поощрение в размере 50 процентов должностного оклада;

- ежемесячная надбавка за работу с документами, представляющими государственную тайну;

- дополнительная единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере одного ежемесячного денежного вознаграждения, состоящего из должностного оклада и дополнительных выплат;

- дополнительная выплата по итогам службы за год в размере двух должностных окладов;

- дополнительная выплата в виде материальной помощи в размере двух должностных окладов;

- дополнительная материальная помощь в размере 20 тысяч рублей в случае смерти самого выборного должностного лица или кончины близких родственников.

Нетрудно подсчитать будущие доходы бывшего зама главы Михайловки на новом месте.

Между тем, как утверждается в пояснительной записке руководителя отдела экономического развития и проектной деятельности администрации городского округа Е.Гунгяевой, данные изменения в оплате труда назначенного руководителя контрольного органа «осуществляются в пределах установленного норматива формирования расходов на оплату труда депутатов и выборных должностных лиц».

Жители Михайловки уже негативно отнеслись к решению значительно повысить зарплату руководителя контрольного органа городского округа.

— В такое тяжелое время чиновники и депутаты должны не свое материальное состояние улучшать, а озаботиться помощью простым людям, которым такие зарплаты и не снились, — считают горожане. — Мы еще не отошли от квартиры, купленной за 4 миллиона, для администрации Михайловки, а теперь нас «обрадовали» этим подарком для бывшей подчиненной Александра Тюрина.