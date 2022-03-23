В ночном ДТП в Волгограде пострадал 2-летний ребенок

22 марта примерно в 00.15 произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей в Советском районе Волгограда. Среди пострадавших — малолетний ребенок.

— По предварительной информации, 18-летняя девушка-водитель за рулем автомашины Hyundai Solaris двигалась по улице Джабаева со стороны садоводческого товарищества «Нефтяник-2» в направлении улицы Воронова, — пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Напротив дома № 44/3 водитель потеряла управление и столкнулась с двигавшимся во встречном направлении кроссовером Hyundai Creta под управлением 35-летнего водителя.

Как уточнили в областном главке МВД, в результате дорожного инцидента есть пострадавшие. 31-летнюю, 16-летнюю и 2-летнюю пассажирок автомобиля Hyundai Creta доставили в больницу.