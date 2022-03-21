В Волжском из-за упрямого таксиста пострадали мужчина и ребенок

Происшествия 21.03.2022 10:16
21.03.2022 10:16
Два человека пострадали в аварии с автомобилем такси в Волжском. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, 48-летний водитель Hyundai Solaris, раскрашенного в цвета Uber, выезжал с второстепенной дороги на главную. Напротив дома №106 А по улице Пушкина он не пропустил автомобиль «Лада Веста», который следовал по главной дороге в строну улицы Нариманова.
В результате аварии пострадал 41-летний водитель «Лады Веста» и его 13-летняя пассажирка. Они доставлены с травмами в больницу.
ГУ МВД России по Волгоградской области
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