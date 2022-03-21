Экономика

Сбер уменьшает стоимость обслуживания премиальных пакетов услуг

Экономика 21.03.2022 09:43 Новости компаний
21.03.2022 09:43 Новости компаний


Сбер предоставляет клиентам скидку на обслуживание премиальных пакетов услуг СберПремьер и СберПервый в связи с решением платёжных систем Visa и Mastercard ограничить свою деятельность в России с 10 марта 2022 года. Скидка действует в период с февраля по апрель текущего года включительно для тех клиентов, которые не выполнили условия бесплатного обслуживания.  
Стоимость комиссии на пакет услуг СберПремьер теперь составляет 1250 рублей вместо 2500 рублей, пакет услуг СберПервый — 5000 рублей вместо 10 000 рублей. При этом скидка за февраль, март и апрель 2022 года будет применяться автоматически — клиентам не придётся предпринимать дополнительных действий. 
Пользоваться премиальными пакетами услуг также можно бесплатно при соблюдении определённых условий. Ознакомиться с этими условиями и подключить пакет услуг можно на сайте: СберПремьер и СберПервый.

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