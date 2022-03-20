В Волгограде разыскивают водителя, сбившего пенсионерку на тротуаре

Полиция разыскивает в Волгограде водителя Lada Granta, который сбил 77-летнюю женщину на улице Триумфальной в Краснооктябрьском районе и скрылся с места ДТП. В результате происшествия пешехода с травмами госпитализировали, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.
Авария произошла в субботу, 19 марта, около 13.40. Волгоградка шла по тротуару в микрорайоне 40 домиков, когда ехавший в сторону трамвайного депо автомобиль заехал на бордюр и выкатился на пешеходную зону. Прохожая попала под колеса легковушки, водитель которой не остановился, не помог пострадавшей, вернулся на проезжую часть и уехал прочь.