Роскомнадзор потребовал от Google прекратить транслировать угрозы россиянам на YouTube









Сегодня Роскомнадзор потребовал от компании Google LLC в максимально короткие сроки прекратить трансляцию роликов с угрозами в адрес россиян на видеохостинге YouTube.

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций отмечает, что пользователям YouTube транслируются рекламные ролики с призывами выводить из строя железнодорожные коммуникации Российской Федерации и Республики Беларусь.

- Действия администрации YouTube носят террористический характер и угрожают жизни и здоровью российских граждан, - говорится в официальном сообщении Роскомнадзора.

Ранее, напомним, в России были заблокированы Facebook и Instagram. В Роскомнадзоре поясняют, что Meta Platforms Inc. и Google LLC заняли четко выраженную антироссийскую позицию.



