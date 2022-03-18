Роскомнадзор потребовал от Google прекратить транслировать угрозы россиянам на YouTube

Федеральные новости 18.03.2022 14:49
18.03.2022 14:49
Сегодня Роскомнадзор потребовал от компании Google LLC в максимально короткие сроки прекратить трансляцию роликов с угрозами в адрес россиян на видеохостинге YouTube.
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций отмечает, что пользователям YouTube транслируются рекламные ролики с призывами выводить из строя железнодорожные коммуникации Российской Федерации и Республики Беларусь.
- Действия администрации YouTube носят террористический характер и угрожают жизни и здоровью российских граждан, - говорится в официальном сообщении Роскомнадзора.
Ранее, напомним, в России были заблокированы Facebook и Instagram. В Роскомнадзоре поясняют, что Meta Platforms Inc. и Google LLC заняли четко выраженную антироссийскую позицию.
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