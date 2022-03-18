Волгоградское УФАС отправило 29 угрожающих писем продавцам продуктов

Волгоградское УФАС накануне направило соответствующие письма 29 крупнейшим местным производителям и продавцам продуктов питания, строительных материалов и лекарств в связи со сложившейся ситуацией на рынке потребительских товаров и услуг. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в антимонопольном органе.

— Ведомство обращает внимание на необходимость проявления участниками рынка социальной ответственности, добросовестного поведения, основанного на принципах ответственного ценообразования, включая недопущение создания искусственного дефицита на рынке, который может привести к дальнейшему росту цен, — заявили в Волгоградском УФАС.

Одновременно ведомство обратило внимание на необходимость соблюдения норм антимонопольного и гражданского законодательства, включая установленные ими запреты на недобросовестное поведение и злоупотребление своими правами (в т.ч. в виде необоснованного повышения цен) при осуществлении хозяйственной деятельности.

— В частности, при планировании отгрузки и продажи продукции следует не допускать ущемления интересов отдельных хозяйствующих субъектов путём снижения объёмов поставки либо отказа в поставке продукции по действующим договорам, обеспечивать баланс интересов участников рынка и конечных потребителей продукции, — предостерегли в организации.

В ведомстве также напомнили об указе президента РФ Владимира Путина «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в РФ». И обратились с призывом ко всем участникам рынка «проникнуться ситуаций и сделать все от себя зависящее для его исполнения, а, значит, и для людей».

Ранее ИА "Высота 102" сообщало о начавшихся проверках ФАС в регионах России практики ценообразования на социально значимые продукты, в частности, сахар, за которым в Волгоградской области идет настоящая охота.