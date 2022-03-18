В Волгоградской области сократилось количество вакансий

Экономика 18.03.2022 08:44
18.03.2022 08:44
Изменившаяся геополитическая ситуация повлияла на рынок труда Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в службе по поиску работы, за прошлую неделю (с 7 по 13 марта) количество открытых вакансий в Волгоградской области сократилось на 13%, а резюме – выросло на 8%.
Наибольшее снижение показала сфера страхования – за прошедшую неделю количество открытых вакансий здесь сократилось на 56%. Почти на треть меньше вакансий стало для специалистов по маркетингу, рекламе и PR (-28%), на четверть меньше - число предложений в сфере управления персоналом и в автомобильном бизнесе (по -26%). На 19% снизилось количество предложений в сфере искусства, развлечений и масс-медиа, на 18% меньше – в сфере фитнес-индустрии и салонов красоты.
«Что касается увеличения количества активных резюме волгоградцев на 8% - то это изменение, которое укладывается в привычные нам рамки сезонного роста. Традиционно весна и осень – периоды, когда люди хотят и готовы менять работу, поэтому количество активных резюме растет.
Отрицательная динамика по вакансиям (-13%) говорит об изменениях привычной нам парадигмы рынка труда, которую мы наблюдаем последние год-полтора, считают в компании. После начала пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений, организации достаточно быстро восстановились. Уже к концу 2020 года количество вакансий вернулось на допандемийный уровень, и с тех пор фиксировался лишь рост количества вакансий.
- Сейчас компаниям нужно время, чтобы понять, что будет дальше, как действовать и развивать бизнес в новых условиях. Существенная часть компаний пока поставили подбор новых сотрудников на паузу, кто-то продолжает нанимать персонал в прежнем режиме. Как дальше будет развиваться ситуация на рынке труда – покажет время, более четко ее можно будет оценить в апреле», - комментирует Анастасия Кабинова, аналитик hh.ru Юг.
Выросла и конкуренция за рабочие места среди волгоградцев. Если на неделе с 14 по 20 февраля на одну вакансию в среднем приходилось 4 резюме, то на прошлой неделе конкуренция за рабочие места выросла до 5 резюме на вакансию. Однако во многих сферах сохраняется дефицит кадров. Сильнее ощущается нехватка рабочих, особенно квалифицированных, медиков и фармацевтов, строителей, сотрудников сферы продаж – как продавцов, так и менеджеров по продажам, сотрудников производственной отрасли и других. На одну вакансию в этих сферах приходится не больше 3 резюме или трех кандидатов на место. При этом на сегодняшний день в Волгограде и области открыто более 8,5 тысяч вакансий.
- Комфортным для рынка труда показателем считается 5-6 резюме на одну вакансию. На протяжении прошлого года в Волгоградской области мы наблюдали разбалансировку между спросом и предложением, следствием которой был дефицит кадров во многих сферах. События последних недель немного усилили уровень конкуренции, но при этом во многих сферах сохраняется нехватка сотрудников», – поясняет Анастасия Кабинова.
Самые востребованные специалисты в Волгоградской области сейчас – это по-прежнему сотрудники сферы продаж. Больше трети всех вакансий относится к этой сфере. Нужны как продавцы и кассиры, так менеджеры по продажам и торговые представители. Также востребованы рабочие, сотрудники, занятые в строительстве и на производстве, представители транспортной сферы – как водители, так и специалисты по логистике, ИТ-специалисты, медики и фармацевты.
Сложнее всего сейчас найти работу в Волгограде и области юристам – на одну вакансию по итогам прошлой недели приходится 12 резюме (в феврале – 9 резюме на вакансию), молодым специалистам без опыта и выпускникам – более 8 резюме на вакансию (в феврале – 6 резюме), а также бухгалтерам и финансистам – 6,5 резюме на вакансию (в феврале 4,6 резюме).
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