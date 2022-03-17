Депутаты Волгоградской облдумы нашли замену сложившему полномочия Короткову

Лидер фракции Российской партии пенсионеров в Волгоградской областной думе Евгений Кареликов стал председателем думского комитета по труду, социальной политике, вопросам семьи и делам ветеранов. О новой должности Кареликова стало известно на заседании Волгоградской областной думы, которое проходит в эти минуты, передает корреспондент ИА «Высота 102».
Кресло председатель комитета по соцполитике освободилась после того, как Борис Коротков отказался от мандата ради должности врио председателя комитета ЖКХ администрации Волгоградской области. Он сложил полномочия 24 декабря 2021 года, через несколько дней стало известно о новом назначении Короткова. В настоящее время Коротков избавился от приставки «врио» и стал полноценным руководителем областного ЖКХ.