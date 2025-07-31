



В Центральном районе Волгограда сотрудники полиции задержали компанию молодых людей, устроивших концерт в ночное время под окнами жилых домов.





Как рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области, ночью 29 июля трое молодых волгоградцев на нижней террасе набережной припарковали автомобиль и громко слушали музыку, тем самым создавая неудобства для жильцов рядом расположенных жилых домов.

В отношении мужчин были составлены протоколы по ст. 14.9 Кодекса Волгоградской области об административной ответственности - «Нарушение тишины и покоя граждан». А на родителей третьего несовершеннолетнего меломана - по ст. 5.35 КоАП РФ.

- Установлено, что принадлежащий одному из нарушителей автомобиль эксплуатируется с техническими неисправностями. Он исключен из дорожного движения и помещен на специализированную стоянку, - добавили в пресс-службе регионального главка МВД.

Напомним, ранее губернатор Андрей Бочаров с руководителем ГУ МВД России Дмитрием Свиновым обсудили необходимость соблюдения ночной тишины под окнами жилых домов. Речь идет о случаях, когда нередко под окнами домов в ночное время компании на машинах включают громко музыку, поют, танцуют, нарушая общественный покой, а также о любителях дрифтовать на городских дорогах.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области