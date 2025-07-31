В Волгограде коллектив суда передал в зону специальной военной операции комплексы спутниковой связи Starlink. Об этом, как передает V102.RU, сообщил Тракторозаводский районный суд.

- Общими усилиями были закуплены два комплекта спутниковой связи «Starlink V4», которые будут в ближайшее время переданы нашим бойцам, - сообщили в районном суде.

Приобретенные судьями, сотрудниками аппарата и мировыми судьями судебных участков системы спутниковой связи Илона Маска, как уточнятся, были переданы 29 июля для отправки на СВО.

Фото: Тракторозаводского районного суда