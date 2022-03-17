Расследования

Охотника за педофилами из Новосибирска осудили в Волгограде за наркотики

Расследования 17.03.2022 11:55
17.03.2022 11:55


Волгоградский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам колонии общего режима бывшего контрактника Даниила Кельдышева за незаконное приобретение и хранение двух свертков N – метилэфедрона. Ранее Кельдышев, который служил в одной из частей Новосибирска, был осужден местным гарнизонным военным судом на четыре года тюрьмы, сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

В декабре 2020 года Даниил Кельдышев, на тот момент прослуживший по контракту почти два года, решил стать «охотником на педофилов» и наказывать их. План военнослужащего состоял в том, чтобы зарегистрироваться на сайте знакомств под видом несовершеннолетней девушки, завязать переписку со взрослым мужчиной, пригласить его на встречу, избить и забрать со счета все сбережения.

Задуманное ему удалось воплотить вместе со своим сослуживцем Тариэлом Павляшвили. В январе 2021 года Кельдышев создал в интернете страничку «15-летней девушки» – на аватарку он поставил фотографию своей жены в юном возрасте. Через некоторое время ему удалось завязать переписку с жителем Новосибирска. Вскоре они начали общаться в мессенджере, и мужчина начал активно предлагать увидеться офлайн. Кельдышев пригласил его на съемную квартиру, куда жертва контрактников приехал подготовленным к интимной встрече.

На квартире вместо 15-летней девушки-подростка жителя Новосибирска встретили двое военных, переодетых в форму, схожую с обмундированием оперативников. Они сковали жертву наручниками, нанесли несколько ударов и потребовали признаться в педофилии. Мужчина отказался, после чего Кельдышев и Павляшвили выволокли его из квартиры, усадили в машину и возили по городу, имитируя поездку в отдел полиции. В конце концов, потерпевшего привезли в гаражный кооператив, где еще раз избили и несколько раз ударили электрошокером.

После издевательств Даниил Кельдышев отобрал у похищенного человека банковскую карту и заставил назвать от нее пин-код. В смартфоне жертвы он зашел в онлайн-приложение банка и обнаружил, что на счете хранятся 220 тысяч рублей. Избитого новосибирца снова усадили в автомобиль и привезли к отделению банка, где Кельдышев снял в банкомате 50 тысяч рублей, а еще 150 тысяч перевел на счет своей жены. После этого, около 5 часов утра, похищенного мужчину они высадили из автомобиля на одной из главных улиц Новосибирска и уехали прочь.

Павляшвили явился с повинной 11 марта 2021 года, на следующий день пришел Кельдышев. Спустя два месяца Кельдышев приехал в Волгоградскую область. В середине мая 2021 года он списался в Telegram с неизвестным наркоторговцем и договорился о покупке синтетического наркотика. Около полуночи 20 мая «охотник на педофилов» приехал к магазину «Добрострой» в Волжском, где достал из тайника два мелких кулька с наркотиком, после чего отправился в СНТ «Здоровье химиков». Здесь он перепрятал запрещенные вещества возле одной из дач. В тот же день оперативники Волжского осмотрели тайник в СНТ, обнаружили и изъяли свертки в присутствии контрактника.

На суде бывший военный полностью признал свою вину. Первый приговор – за грабеж и разбой – Новосибирский гарнизонный военный суд вынес Даниилу Кельдышеву 21 октября 2021 года. Суд в Волгограде при вынесении решения по ч. 2 ст. 228 УК РФ учел назначенное в Сибири наказание.

Приговор Волгоградского гарнизонного военного суда не вступил в законную силу.

 

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