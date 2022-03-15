

Кремы и скрабы для лица, шампуни, бальзамы, пенки для волос и зубную пасту первые начнут выпускать в Волгоградской области в рамках импортозамещения. Производство новой линейки товаров планируют запустить на заводе бытовой химии в рабочем поселке Средняя Ахтуба, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Сейчас компания разрабатывает новые жидкие средства для стирки, кондиционеры для белья, моющие и чистящие средства. Сейчас здесь налажено производство бытовой химии для дома, моющих средств для автомобилей, жидкого мыла, гелей для душа и пен для ванны, ароматизаторов и антисептиков. Для изготовления продукции используется преимущественно отечественное и китайское сырье, для замены ингредиентов из Европы в научно-исследовательском центре предприятия тестируются новые образцы.

Чтобы преодолеть сложную экономическую ситуацию, сложившуюся из введенных Западом санкций, завод перейдет на контейнерные перевозки и перестроит линии поставки сырья, рассказал генеральный директор Михаил Грачев. Компания готова закрыть все потребности российского рынка в своем сегменте товаров и занять ниши зарубежных производителей бытовой химии, которые уходят из России или сильно повышают цены, отметил Грачев. В прошлом году предприятие отгрузило почти 120 тысяч тонн продукции, план на 2022 год превышает 150 тысяч тонн.