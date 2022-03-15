









На двоих 17 лет колонии получили фигуранты уголовного дела за организацию межрегионального канала поставки наркотических средств с территории Михайловского района Волгоградской области. Как сообщили в УФСБ России по региону, фигуранты уголовного дела признаны судом виновными в приобретении, хранении, перевозке, производстве и сбыте наркотических средств. Организатор канала поставки наркотиков приговорен к 12 годам колонии строгого режима, а его подельник - к 5 годам колонии общего режима.

Мужчин задержали в 2021 году сотрудники УФСБ России по Волгоградской области совместно с ГУ МВД России по региону.

Сотрудниками УФСБ установлено, что 53-летний местный житель, неоднократно судимый за незаконный оборот наркотиков, организовал межрегиональный канал поставки наркотических средств. Опасаясь быть вновь привлеченным к уголовной ответственности, он привлек 52-летнего сообщника, в домовладении которого хранил приготовленную к сбыту марихуану. За это он обещал хозяину домовладения выплатить материальное вознаграждение после сбыта наркотиков.

В ходе обысков были изъяты полимерные ёмкости и мешки с растительным наркотиком, а также орудия для их производства (сито, ящики, перчатки и пр.).

В результате проведенной экспертизы установлено, что изъятое вещество является каннабисом (марихуаной), общей массой около 70 кг.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Фото и видео: пресс-служба УФСБ России по Волгоградской области.



