Расследования 15.03.2022 16:03
15.03.2022 16:03
На двоих 17 лет колонии получили фигуранты уголовного дела за организацию межрегионального канала поставки наркотических средств с территории Михайловского района Волгоградской области. Как сообщили в УФСБ России по региону, фигуранты уголовного дела признаны судом виновными в приобретении, хранении, перевозке, производстве и сбыте наркотических средств. Организатор канала поставки наркотиков приговорен к 12 годам колонии строгого режима, а его подельник - к 5 годам колонии общего режима.
Мужчин задержали в 2021 году сотрудники УФСБ России по Волгоградской области совместно с ГУ МВД России по региону.
Сотрудниками УФСБ установлено, что 53-летний местный житель, неоднократно судимый за незаконный оборот наркотиков, организовал межрегиональный канал поставки наркотических средств. Опасаясь быть вновь привлеченным к уголовной ответственности, он привлек 52-летнего сообщника, в домовладении которого хранил приготовленную к сбыту марихуану. За это он обещал хозяину домовладения выплатить материальное вознаграждение после сбыта наркотиков.
В ходе обысков были изъяты полимерные ёмкости и мешки с растительным наркотиком, а также орудия для их производства (сито, ящики, перчатки и пр.).
В результате проведенной экспертизы установлено, что изъятое вещество является каннабисом (марихуаной), общей массой около 70 кг.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.
Фото и видео: пресс-служба УФСБ России по Волгоградской области.
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