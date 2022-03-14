Гордума дала добро Виталию Кокшилову на вице-мэрство в Волгограде

Президиум фракции «Единая Россия» Волгоградской городской думы поддержал кандидатуру Виталия Кокшилова на должность заместителя главы Волгограда. Соответствующее предложение внес мэр Владимир Марченко, сообщили в пресс-службе гордумы.
Виталий Кокшилов, который до 11 марта был вице-мэром Волжского, будет курировать в мэрии Волгограда вопросы благоустройства и дорожного хозяйства. Значительный опыт в этой сфере он наработал на предыдущем месте: под его руководством в Волжском капитально отремонтировали семь дорог и реконструировали три парка по нацпроектам.
Будущий замглавы администрации Волгограда родился и вырос в Волжском. Кокшилов служил в Президентском полку Службы коменданта Московского Кремля ФСО, в 2001 году закончил ВолГУ и стал дипломированным юристом. До карьеры в мэрии Волжского работал на заводе «Метеор». В 2005 году избрался в Волжскую гордуму, позже стала первым заместителем председателя.
В 2014 году он также являлся вторым секретарем Волгоградского обкома КПРФ. Тогда Кокшилов был задержан – по данным источников информагентства, это могло быть связано с хищением денежных средств в Рахинской школе Среднеахтубинского района, в котором замешан беглый депутат Николай Паршин.