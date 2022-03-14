Политика

Гордума дала добро Виталию Кокшилову на вице-мэрство в Волгограде

Политика 14.03.2022 15:11
14.03.2022 15:11


Президиум фракции «Единая Россия» Волгоградской городской думы поддержал кандидатуру Виталия Кокшилова на должность заместителя главы Волгограда. Соответствующее предложение внес мэр Владимир Марченко, сообщили в пресс-службе гордумы.

Виталий Кокшилов, который до 11 марта был вице-мэром Волжского, будет курировать в мэрии Волгограда вопросы благоустройства и дорожного хозяйства. Значительный опыт в этой сфере он наработал на предыдущем месте: под его руководством в Волжском капитально отремонтировали семь дорог и реконструировали три парка по нацпроектам.

Будущий замглавы администрации Волгограда родился и вырос в Волжском. Кокшилов служил в Президентском полку Службы коменданта Московского Кремля ФСО, в 2001 году закончил ВолГУ и стал дипломированным юристом. До карьеры в мэрии Волжского работал на заводе «Метеор». В 2005 году избрался в Волжскую гордуму, позже стала первым заместителем председателя.

В 2014 году он также являлся вторым секретарем Волгоградского обкома КПРФ. Тогда Кокшилов был задержан – по данным источников информагентства, это могло быть связано с хищением денежных средств в Рахинской школе Среднеахтубинского района, в котором замешан беглый депутат Николай Паршин.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача". Квартиры в сданном доме, Дзержинский район

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +8(8442)33-50-06
Политика
14.03.2022 10:12
Политика 14.03.2022 10:12

0
Далее
Политика
12.03.2022 13:21
Политика 12.03.2022 13:21

0
Далее
Политика
11.03.2022 10:57
Политика 11.03.2022 10:57

0
Далее
Политика
10.03.2022 19:02
Политика 10.03.2022 19:02

0
Далее
Политика
10.03.2022 10:59
Политика 10.03.2022 10:59

0
Далее
Политика
05.03.2022 15:15
Политика 05.03.2022 15:15

0
Далее
Политика
03.03.2022 15:58
Политика 03.03.2022 15:58

0
Далее
Политика
03.03.2022 14:37
Политика 03.03.2022 14:37

0
Далее
Политика
24.02.2022 18:37
Политика 24.02.2022 18:37

0
Далее
Политика
24.02.2022 17:31
Политика 24.02.2022 17:31

0
Далее
Политика
22.02.2022 09:41
Политика 22.02.2022 09:41

0
Далее
Политика
21.02.2022 23:50
Политика 21.02.2022 23:50

0
Далее
Политика
18.02.2022 20:09
Политика 18.02.2022 20:09

0
Далее
Политика
18.02.2022 16:40
Политика 18.02.2022 16:40

0
Далее
Политика
18.02.2022 13:46
Политика 18.02.2022 13:46

0
Далее

Лента новостей

21:24
Микроавтобус Volkswagen не удалось купить для волгоградской академии «Ротора»Смотреть фотографии
19:59
Волгоградские единороссы предложили символ 80-летия победы в Сталинградской битвыСмотреть фотографии
19:36
Волгоградцы втридорога распродают в Сети пирожки и соусы McDonald'sСмотреть фотографии
19:22
В правительстве РФ определили, кто из россиян имеет право на кредитные каникулыСмотреть фотографии
18:46
Волгоградцы обеспокоены пропажей крепкого алкоголя с полок супермаркетовСмотреть фотографии
18:06
Туман и мокрый снег накроют трассы в Волгоградской области в ближайшие часыСмотреть фотографии
18:04
Капитан и ефрейтор из Волгоградской области погибли в ходе спецоперацииСмотреть фотографии
16:58
Житель Волгограда обокрал гипермаркет «Леруа Мерлен»Смотреть фотографии
16:54
Погодный апокалипсис прогнозируют синоптики в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:27
Руины «Юбилейного» и землю под ним в Волгограде готовят к новым торгамСмотреть фотографии
15:57
Горевшее здание завода в Волгограде выставили на торги за 341 млн рублейСмотреть фотографии
15:35
Рестораны McDonald's продолжают работу в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:25
Два элитных дома в Волгограде засияют за счет бюджетаСмотреть фотографии
15:11
Гордума дала добро Виталию Кокшилову на вице-мэрство в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:27
Волгоградцы пожаловались на сбой в работе интернет-магазина WildberriesСмотреть фотографии
14:23
Волгоградская трудинспекция перешла на усиленный режим работыСмотреть фотографии
14:23
Траты россиян в первую неделю марта выросли на 21%Смотреть фотографии
14:18
ParkSeason Fest пройдет в Волгограде летом без зарубежных исполнителейСмотреть фотографии
13:18
В Волгограде группа ипотечных аферистов осуждена за хищение у банков 14 млн рублейСмотреть фотографии
13:13
Волгоградская область присоединилась к танцевальному челленджу #Россия_мыСмотреть фотографии
12:53
В Волгограде охотник за металлом ночью распотрошил жд вагонСмотреть фотографии
12:53
В Волгоградской области суточная заболеваемость COVID-19 продолжает падатьСмотреть фотографии
12:50
В Волгограде «сталинку» с парикмахерской в подвале приговорили к сносуСмотреть фотографии
12:17
Сеть исправительных центров расширяют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:42
Казаки в Волгоградской области поддержали российских военных автопробегамиСмотреть фотографии
11:10
Шламонакопитель «Белое море» может оказаться за пределами ВолгоградаСмотреть фотографии
11:09
Роскомнадзор официально внес Instagram в список запрещенных сайтовСмотреть фотографии
10:47
Коммунальщики района в Волгоградской области навредили природе на 33 миллионаСмотреть фотографии
10:31
Фельдшер «скорой» в Волжском пострадала из-за невнимательного водителяСмотреть фотографии
10:25
ВЦИОМ выяснил главные страхи волгоградцев и россиянСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 