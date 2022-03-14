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«Росгосстрах» поможет получить выплаты по ОСАГО клиентам покинувших рынок компаний

Полезно знать 14.03.2022 11:39 Новости компаний
14.03.2022 11:39 Новости компаний


Подразделения «Росгосстраха» по всей стране начали прием заявлений о страховых случаях с участием автовладельцев, страховавших свою гражданскую ответственность в компаниях, которые обанкротились или были лишены лицензии на работу с ОСАГО. Урегулирование заявленных убытков будет осуществляться в рамках механизма компенсационных выплат Российского союза автостраховщиков.
«Росгосстрах» в отношениях с автовладельцами будет действовать от имени РСА, который берет на себя обязательства по полисам признанного банкротом или лишенного лицензии страховщика. Компания обеспечит полный цикл урегулирования убытков — от приема заявлений до выплаты возмещения пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. 
Механизм компенсационных выплат РСА является важным инструментом социальной поддержки наших сограждан — автомобилистов, пассажиров и пешеходов, так или иначе пострадавших из-за ухода с рынка отдельных компаний. Напомним, что, в соответствии с законом об ОСАГО, компенсационные выплаты осуществляются в целях возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу пострадавших в ДТП, когда страховое возмещение не может быть осуществлено.Обращения за компенсационными выплатами по ущербу имуществу возможно при одновременном соблюдении двух факторов: у потерпевшего нет действующего полиса «автогражданки», а ответственность виновника была застрахована в ушедшей с рынка компании. Если же речь идет о причинении вреда жизни и здоровью, обратиться в РСА за компенсационной выплатой можно также и в случаях, если виновник неизвестен, либо он установлен, но не имеет полиса ОСАГО.
«Только за последний год мы видели отзыв лицензии у нескольких крупных компаний, миллионы клиентов которых продолжают выезжать на дороги и нередко становятся виновниками ДТП. При этом далеко не всегда полис есть и у потерпевшего, который мог бы в противном случае обратиться за прямым возмещением убытков к своему страховщику, — отмечает руководитель Блока «Урегулирование убытков» ПАО СК «Росгосстрах» Илья Крайнов. — В таких случаях и задействуется механизм компенсационных выплат, в котором мы вновь принимаем участие. Масштабы работы нашей компании и обширная региональная сеть, включающая центры и пункты урегулирования убытков, позволяют обеспечить качественное обслуживание клиентов, осмотр поврежденных транспортных средств и оперативную выплату». 
С полным списком представительств ПАО СК «Росгосстрах», которые принимают обращения по компенсационным выплатам, можно ознакомиться на сайте РСА по ссылке или, позвонив по единому бесплатному номеру 8-800-200-0900 (0530 – для мобильных устройств).
ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования.На территории Российской Федерации действуют более 1600 представительств компании. В компании работает около 50 тысяч сотрудников и страховых агентов.6 октября 2021 года система «Росгосстрах» отметила100 лет со дня своего создания.www.RGS.ru

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