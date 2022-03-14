Полезно знать 14.03.2022 11:39 Новости компаний
14.03.2022 11:39 Новости компаний
Подразделения «Росгосстраха» по всей стране начали прием заявлений о страховых случаях с участием автовладельцев, страховавших свою гражданскую ответственность в компаниях, которые обанкротились или были лишены лицензии на работу с ОСАГО. Урегулирование заявленных убытков будет осуществляться в рамках механизма компенсационных выплат Российского союза автостраховщиков.
«Росгосстрах» в отношениях с автовладельцами будет действовать от имени РСА, который берет на себя обязательства по полисам признанного банкротом или лишенного лицензии страховщика. Компания обеспечит полный цикл урегулирования убытков — от приема заявлений до выплаты возмещения пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.
Механизм компенсационных выплат РСА является важным инструментом социальной поддержки наших сограждан — автомобилистов, пассажиров и пешеходов, так или иначе пострадавших из-за ухода с рынка отдельных компаний. Напомним, что, в соответствии с законом об ОСАГО, компенсационные выплаты осуществляются в целях возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу пострадавших в ДТП, когда страховое возмещение не может быть осуществлено.Обращения за компенсационными выплатами по ущербу имуществу возможно при одновременном соблюдении двух факторов: у потерпевшего нет действующего полиса «автогражданки», а ответственность виновника была застрахована в ушедшей с рынка компании. Если же речь идет о причинении вреда жизни и здоровью, обратиться в РСА за компенсационной выплатой можно также и в случаях, если виновник неизвестен, либо он установлен, но не имеет полиса ОСАГО.
«Только за последний год мы видели отзыв лицензии у нескольких крупных компаний, миллионы клиентов которых продолжают выезжать на дороги и нередко становятся виновниками ДТП. При этом далеко не всегда полис есть и у потерпевшего, который мог бы в противном случае обратиться за прямым возмещением убытков к своему страховщику, — отмечает руководитель Блока «Урегулирование убытков» ПАО СК «Росгосстрах» Илья Крайнов. — В таких случаях и задействуется механизм компенсационных выплат, в котором мы вновь принимаем участие. Масштабы работы нашей компании и обширная региональная сеть, включающая центры и пункты урегулирования убытков, позволяют обеспечить качественное обслуживание клиентов, осмотр поврежденных транспортных средств и оперативную выплату».
С полным списком представительств ПАО СК «Росгосстрах», которые принимают обращения по компенсационным выплатам, можно ознакомиться на сайте РСА по ссылке или, позвонив по единому бесплатному номеру 8-800-200-0900 (0530 – для мобильных устройств).
ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования.На территории Российской Федерации действуют более 1600 представительств компании. В компании работает около 50 тысяч сотрудников и страховых агентов.6 октября 2021 года система «Росгосстрах» отметила100 лет со дня своего создания.www.RGS.ru
Реклама
Заметки астролога: рекомендации с 14 по 20 марта 2022 года14.03.2022 07:42
Полезно знать 14.03.2022 07:42
Погода на выходных: Волгоградская область провалилась в морозную яму12.03.2022 09:02
Полезно знать 12.03.2022 09:02
Основоположник обмена электронными документами пришёл в регион: компания «Такском» открыла офис в Волгограде11.03.2022 09:04
Полезно знать 11.03.2022 09:04
Гидрометцентр предупредил о снежном шторме в Волгоградской области10.03.2022 17:41
Полезно знать 10.03.2022 17:41
Сугробы в Волгоградской области останутся до конца марта10.03.2022 10:50
Полезно знать 10.03.2022 10:50
На первый план: чем волгоградцам заменить товары бросивших Россию брендов09.03.2022 17:40
Полезно знать 09.03.2022 17:40
Заметки астролога: рекомендации с 8 по 13 марта08.03.2022 09:20
Полезно знать 08.03.2022 09:20
Снег и туман прогнозируют в Волгоградской области 8 марта07.03.2022 20:16
Полезно знать 07.03.2022 20:16
Мартом тут не пахнет: морозы до -16º ударят в Волгоградской области06.03.2022 20:52
Полезно знать 06.03.2022 20:52
На Волгоградскую область надвигается снежная буря04.03.2022 22:24
Полезно знать 04.03.2022 22:24
Снег, дождь и ветер обрушатся на Волгоградскую область03.03.2022 19:26
Полезно знать 03.03.2022 19:26
Волгоград проведет во власти туманной хмари еще как минимум сутки02.03.2022 20:08
Полезно знать 02.03.2022 20:08
Интеллектуальные развлечения: для детей и взрослых02.03.2022 09:51
Полезно знать 02.03.2022 09:51
Ледяной дождь с туманом прогнозируют синоптики в Волгоградской области01.03.2022 21:47
Полезно знать 01.03.2022 21:47
Первый весенний день в Волгоградской области будет пасмурным и холодным28.02.2022 21:04
Полезно знать 28.02.2022 21:04
Реклама