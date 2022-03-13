В волгоградском «Роторе» сожалеют о втором тяжелом поражении на домашнем поле









Тренер СК «Ротор» Артем Куликов высказался об игре с «Оренбургом», в которой волгоградская команда проиграла со счетом 0:3.

- Для того, чтобы выигрывать и претендовать на что-то надо забивать мячи. К сожалению, нам это не удалось сделать, хотя мы имели несколько хороших голевых моментов, которые, к сожалению, не реализовали. Особенно во втором тайме действовали с позиции силы и, соответственно, создавали эти моменты, но, как я уже сказал, не смогли забить эти мячи, - сказал Куликов на послематчевой пресс-конференции.

По его словам, тяжелая серия из двух домашних поражений не должна сломить команду.

- Надо двигаться дальше, - уверен тренер. – Я футболистам сказал, что надо отталкиваться от того, что было во втором тайме. Они это понимают.

Отличную игру волгоградской команды во втором тайме оценил и тренер «Оренбурга». Однако удача была не на стороне волгоградцев.

Напомним, матч «Ротора» против «Оренбурга» Олимп-Первенства ФНЛ прошел накануне на стадионе «Волгоград Арена». Разгромную игру пришли увидеть 1173 волгоградца, которые покинули стадион в расстроенных чувствах.

Следующая игра «Ротора» пройдет на выезде, игроки встретятся с футболистами тольяттинского «Акрона» 19 марта.

Фото: АНО СК «Ротор»



