В волгоградском «Роторе» сожалеют о втором тяжелом поражении на домашнем поле

Спорт 13.03.2022 11:20
13.03.2022 11:20
Тренер СК «Ротор» Артем Куликов высказался об игре с «Оренбургом», в которой волгоградская команда проиграла со счетом 0:3.
- Для того, чтобы выигрывать и претендовать на что-то надо забивать мячи. К сожалению, нам это не удалось сделать, хотя мы имели несколько хороших голевых моментов, которые, к сожалению, не реализовали. Особенно во втором тайме действовали с позиции силы и, соответственно, создавали эти моменты, но, как я уже сказал, не смогли забить эти мячи, - сказал Куликов на послематчевой пресс-конференции.
По его словам, тяжелая серия из двух домашних поражений не должна сломить команду.
- Надо двигаться дальше, - уверен тренер. – Я футболистам сказал, что надо отталкиваться от того, что было во втором тайме. Они это понимают.
Отличную игру волгоградской команды во втором тайме оценил и тренер «Оренбурга». Однако удача была не на стороне волгоградцев.
Напомним, матч «Ротора» против «Оренбурга» Олимп-Первенства ФНЛ прошел накануне на стадионе «Волгоград Арена». Разгромную игру пришли увидеть 1173 волгоградца, которые покинули стадион в расстроенных чувствах.
Следующая игра «Ротора» пройдет на выезде, игроки встретятся с футболистами тольяттинского «Акрона» 19 марта.
Фото: АНО СК «Ротор»
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