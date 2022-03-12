Волгоградский «Ротор» проиграл «Оренбургу» 0:3 на домашнем матче

Матч «Ротора» против «Оренбурга» Олимп-Первенства ФНЛ на стадионе «Волгоград Арена» завершился поражением хозяев поля со счетом 0:3. Разгромную игру сегодня пришли увидеть 1173 волгоградца, которые покинули стадион в расстроенных чувствах, сообщает ИА «Высота 102».
Счет открыл соперник сине-голубых в самом конце первого тайма, на 41-й минуте – мяч в ворота волгоградцев отправил защитник Андрей Малых. Следующий гол «Ротору» на 80-й минуте забил крайний защитник Владимир Полуяхтов. Под занавес игры полузащитник Юрий Ковалев совершил третий результативный удар по воротам волгоградской команды.
Следующая игра «Ротора» пройдет на выезде, игроки встретятся с футболистами тольяттинского «Акрона» 19 марта.
Фото: АНО СК «Ротор».