Агрегатор такси «Ситимобил» прекратит свою работу в Волгограде

Сервис вызова такси «Ситимобил» прекращает свою работу по всей России, в том числе в Волгограде. Такое решение приняли акционеры компании, передает ИА «Высота 102» со ссылкой на РИА Новости.
О причинах прекращения работы агрегатора, который стал востребованным в Волгограде и возил жителей на вакцинацию от COVID-19 с 10-процентной скидкой, не сообщается. В компании уточнили, что все обязательства перед партнерами и сотрудниками будут выполнены в рамках российского законодательства.
Основанная середине нулевых как таксопарк, сегодня фирма принадлежит крупным российским холдингам, которые инвестировали в нее в 2019 году. Зарубежного капитала или иностранных управленцев в «Ситимобил» нет.