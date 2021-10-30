Волгоградцев завлекают на прививку от ковида скидками на такси





Один из федеральных сервисов заказа такси объявил о скидках 10% на поездки в пункты вакцинации и обратно в Волгограде. Таким образом, компания надеется простимулировать волгоградцев привиться от коронавируса, если они не хотят или боятся ехать на общественном транспорте. Льготные поездки предусмотрены до 7 декабря текущего года.

Жители Волгограда могут воспользоваться скидкой, если введут промокод ВАЖНО в разделе «Скидки» в мобильном приложении «Ситимобил». Пункты вакцинации будут отображены на карте приложения, пассажир может выбрать наиболее удобный для него.

Напомним, в Волгоградской области открыты 63 прививочных пункта, 10 из них работают в ТРЦ Волгограда и Волжского, еще один – самый крупный – в музее «Россия — моя история». На вакцинацию в поликлинике или больнице необходимо записаться через портал Госуслуг или по телефону медорганизации. Прививочные пункты, развернутые в ТРЦ и музее, можно посещать в любое удобное время и без предварительной записи.