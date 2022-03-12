Погода на выходных: Волгоградская область провалилась в морозную яму



Морозный антициклон, переместившийся с Центральной части России в южные регионы, на выходных 12-13 марта принес в Волгоградскую область сильное похолодание. Дыхание весны сменилось аномальной стужей, особенно в северных районах региона – регион провалился в своеобразную морозную яму, сообщили в погодном центре «Фобос».

Минувшей ночью в Урюпинском районе столбики термометров опустились до -17º, в Новоаннинском, Михайловском, Нехаевском, Алексеевском, Кумылженском районах стояли морозы -15º.

По данным синоптиков Волгоградского ЦГМС, днем 12 марта в регионе ожидается до -10º, в Волгограде -5…-10º. В ночь с 12 на 13 марта в отдельных районах мороз окрепнет до -21º. При этом новых снегопадов и метелей не прогнозируется, погода будет облачной с прояснениями. Ветер сегодня будет дуть северный со скоростью 6-11 м/с с порывами до 14 м/с. В воскресенье его направление сменится на северо-западное, скорость стихнет до 3-8 м/с.

Такие морозы огорчили в первую очередь заядлых дачников и садоводов. После потепления в первые дни марта в палисадниках и огородах у жителей региона уже начали всходить ростки многолетних растений.

– У меня уже чеснок и тюльпаны взошли, как бы теперь всё это не помёрзло, – пожаловалась 74-летняя жительница станицы Кумылженской Галина. – Хорошо, что снега навалило перед этим, возможно, с такой «шапкой» и ничего с ними не случится. Либо придется «нетканку» доставать, укрывать.