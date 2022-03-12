Полезно знать

Погода на выходных: Волгоградская область провалилась в морозную яму

Полезно знать 12.03.2022 09:02
12.03.2022 09:02


Морозный антициклон, переместившийся с Центральной части России в южные регионы, на выходных 12-13 марта принес в Волгоградскую область сильное похолодание. Дыхание весны сменилось аномальной стужей, особенно в северных районах региона – регион провалился в своеобразную морозную яму, сообщили в погодном центре «Фобос».

Минувшей ночью в Урюпинском районе столбики термометров опустились до -17º, в Новоаннинском, Михайловском, Нехаевском, Алексеевском, Кумылженском районах стояли морозы -15º.

По данным синоптиков Волгоградского ЦГМС, днем 12 марта в регионе ожидается до -10º, в Волгограде -5…-10º. В ночь с 12 на 13 марта в отдельных районах мороз окрепнет до -21º. При этом новых снегопадов и метелей не прогнозируется, погода будет облачной с прояснениями. Ветер сегодня будет дуть северный со скоростью 6-11 м/с с порывами до 14 м/с. В воскресенье его направление сменится на северо-западное, скорость стихнет до 3-8 м/с.

Такие морозы огорчили в первую очередь заядлых дачников и садоводов. После потепления в первые дни марта в палисадниках и огородах у жителей региона уже начали всходить ростки многолетних растений.

– У меня уже чеснок и тюльпаны взошли, как бы теперь всё это не помёрзло, – пожаловалась 74-летняя жительница станицы Кумылженской Галина. – Хорошо, что снега навалило перед этим, возможно, с такой «шапкой» и ничего с ними не случится. Либо придется «нетканку» доставать, укрывать.

По данным погодного сервиса Ventusky, такая погода задержится в Волгоградской области до вторника, и уже в ночь на 15 марта потеплеет до -2º.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача". Квартиры в сданном доме, Дзержинский район

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +8(8442)33-50-06
Полезно знать
11.03.2022 09:04
Полезно знать 11.03.2022 09:04

0
Далее
Полезно знать
10.03.2022 17:41
Полезно знать 10.03.2022 17:41

0
Далее
Полезно знать
10.03.2022 10:50
Полезно знать 10.03.2022 10:50

0
Далее
Полезно знать
09.03.2022 17:40
Полезно знать 09.03.2022 17:40

0
Далее
Полезно знать
08.03.2022 09:20
Полезно знать 08.03.2022 09:20

0
Далее
Полезно знать
07.03.2022 20:16
Полезно знать 07.03.2022 20:16

0
Далее
Полезно знать
06.03.2022 20:52
Полезно знать 06.03.2022 20:52

0
Далее
Полезно знать
04.03.2022 22:24
Полезно знать 04.03.2022 22:24

0
Далее
Полезно знать
03.03.2022 19:26
Полезно знать 03.03.2022 19:26

0
Далее
Полезно знать
02.03.2022 20:08
Полезно знать 02.03.2022 20:08

0
Далее
Полезно знать
02.03.2022 09:51
Полезно знать 02.03.2022 09:51

0
Далее
Полезно знать
01.03.2022 21:47
Полезно знать 01.03.2022 21:47

0
Далее
Полезно знать
28.02.2022 21:04
Полезно знать 28.02.2022 21:04

0
Далее
Полезно знать
28.02.2022 09:15
Полезно знать 28.02.2022 09:15

0
Далее
Полезно знать
27.02.2022 10:27
Полезно знать 27.02.2022 10:27

0
Далее

Лента новостей

13:21
Экс-глава района Волгограда Тепшинов стал сити-менеджером родного городаСмотреть фотографии
13:01
В Волгограде разыскивают трусливого водителя, сбившего ребенкаСмотреть фотографии
12:19
Житель Волгоградской области написал заявление на бывшую из-за отказа вернуться к немуСмотреть фотографии
11:52
За сутки в Волгоградской области от COVID-19 излечились почти 2,5 тысячи человекСмотреть фотографии
11:25
Приехавшего на вызов фельдшера «скорой» избили в ВолжскомСмотреть фотографии
11:04
Благоустройство доберется до склона за рестораном «Маяк» в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:45
Лихач на внедорожнике сбил двух женщин на переходе в городе Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:30
Волгоградец заснул с тлеющей сигаретой и погиб в пожаре в ЖилгородкеСмотреть фотографии
10:03
Водитель троллейбуса в Волгограде прищемила дверьми руку 3-летнего малышаСмотреть фотографии
09:47
Авиакомпании отменили девять волгоградских рейсов 12 мартаСмотреть фотографии
09:22
Оперативники нашли в доме волгоградца почти килограмм наркотиковСмотреть фотографии
09:02
Погода на выходных: Волгоградская область провалилась в морозную ямуСмотреть фотографии
08:27
«Из огня да в полымя»: в Волжском вымерзает пострадавший от взрыва газа домСмотреть фотографии
21:21
Волгоградстат не увидел роста цен на корма для животныхСмотреть фотографии
20:31
Роскомнадзор дал время россиянам выгрузить фото и видео из InstagramСмотреть фотографии
20:03
Посетителей ТРЦ «Мармелад» экстренно эвакуировали в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:51
В Волгограде благоустройство бульвара на улице Титова идет участкамиСмотреть фотографии
19:49
Жителей одного района Волгограда 12 марта оставят без электричестваСмотреть фотографии
19:05
На смену H&M и Zara: кто оденет волгоградцев вместо брендовых бутиковСмотреть фотографии
18:25
«Совсем совесть потеряли!»: жители Волгограда и области шокированы ростом цен на сахарСмотреть фотографииCмотреть видео
17:42
Эксперты одобрили проект реконструкции волгоградского ЦУМаСмотреть фотографии
17:20
Волгоградские силовики и обладмин заявили об уходе из InstagramСмотреть фотографии
16:39
Освобождал Донбасс и Севастополь: в Волгограде скончался 99-летний участник Сталинградской битвыСмотреть фотографии
16:12
Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к Instagram в РоссииСмотреть фотографии
15:40
В Камышине простятся с погибшим десантником Романом ФилатовымСмотреть фотографии
15:34
Детскую хоккейную команду эвакуировали из застрявшего в снегу автобуса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:27
«Ростелеком» укрепил лидирующие позиции на рынке ключевых решений для корпоративных клиентов по итогам 2021 годаСмотреть фотографии
13:31
В ЦПКиО Волгограда построили бассейн для «Ниагары»Смотреть фотографии
13:17
Андрей Бочаров обсудил с банкирами кредитные каникулы для волгоградцевСмотреть фотографии
13:00
Дорожники сняли ограничения движения на трассе Р-228Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 