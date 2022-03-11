Слесарь сорвался с высоты на заводе по переработке шин в Волжском

Происшествия 11.03.2022 09:18
11.03.2022 09:18
Слесарь-ремонтник Волжского регенератно-шиноремонтного завода госпитализирован в результате падения с высоты 2,5 метра – 66-летний рабочий упал с ленты транспортера. Мужчина получил сотрясение мозга, у него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах.
По сведениям информагентства, днем 10 марта во время проведения ремонта слесарь пренебрег техникой безопасности, из-за чего сорвался с высоты.
Как пояснили в областном комитете здравоохранения, в настоящее время мужчина находится в реанимационном отделении. Врачи оценивают состояние пострадавшего как тяжелое.
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