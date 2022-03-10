На выезде из Волгоградской области заметает федеральную трассу

Гигантская пробка протяженностью 14 км образовалась на федеральной трассе Р-228 в Камышинском районе Волгоградской области из-за сильной метели. Движение транспортного потока замедлено в районе сел Верхняя Грязнуха и Усть-Грязнуха на границе с Саратовской областью. В расчистке трассы на этом участке задействованы 12 единиц техники, в том числе тяжелые грейдеры и МТЗ – они помогают фурам преодолеть крутые подъемы, сообщили в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.
По данным Гидрометцентра и спутниковых метеосистем, в ближайшие сутки на федеральных трассах в Волгоградской области продолжится метель с порывистым ветров до 12-14 м/с. На некоторых участках дорог видимость может ухудшиться до 100 метров. На расчистку и обработку трасс Упрдор Москва-Волгоград может направить 224 спецмашины, которые находятся в резерве учреждения.
– ФКУ Упрдор Москва-Волгоград призывает автомобилистов быть предельно внимательными и осторожными в пути, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, а также не создавать препятствий для работы дорожной техники, – предупредили в Упрдоре. – В случае нештатных ситуаций на трассе вы можете обратиться по телефону круглосуточной диспетчерской службы 8 (8442) 96-86-25.
Фото: ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.