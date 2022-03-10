В Волгограде задержали 23-летнего потрошителя иномарок









Сотрудники полиции задержали 23-летнего жителя Волгограда по подозрению в совершении серии краж из иномарок. Как сообщили в региональном главке МВД, в настоящее время полицейские располагают информацией о совершении задержанным 11 эпизодов краж на территории Дзержинского района, а также двух эпизодов на территории Центрального района.

Установлено, что с декабря прошлого года по март текущего молодой человек в ночное время совершал кражи из автомашин. Он разбивал стекла, проникал в салон и похищал ценные вещи с целью их дальнейшей перепродажи. Похищенное имущество подозреваемый сбывал в скупки на территории Советского и Краснооктябрьского районов, а также малознакомым лицам.

Задержанный сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). В отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме этого, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).



