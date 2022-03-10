Неизвестный мужчина умер в больнице после ДТП на юге Волгограда

Происшествия 10.03.2022 10:21
10.03.2022 10:21
Правоохранительные органы устанавливают личность мужчины, умершего в одной из больниц Волгограда после того, как его сбила Skoda Fabia. Авария произошла 9 марта в 19.00 на улице Лимоновой в Кировском районе областного центра, сообщили в региональном ГУ МВД России.
По данным полиции, мужчина начал переходить проезжую часть в неустановленном месте напротив дома №1 по улице Гранатовой. Находившаяся за рулем иномарки 39-летняя женщина не успела затормозить перед появившимся на дороге человеком и сбила его. Пострадавшего доставили в больницу, однако врачам не удалось его спасти.
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