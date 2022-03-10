Экономика 10.03.2022 08:32
10.03.2022 08:32
Заместитель губернатора Волгоградской области Анна Писемская назначена руководителем штаба по оперативному мониторингу потребительских цен и наличия товаров первой необходимости. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление подписал Андрей Бочаров. В штаб вошли другие замы главы региона – Олег Николаев, Валерий Бахин, председатели комитетов Волгоградской области, представители УФНС, Роспотребнадзора, Росздравнадзора, ОНФ. Члены штаба будут следить за сферой ценообразования на основании мониторинга оптовых и розничных цен на продукты питания, лекарства, детские товары, бытовую технику, стройматериалы, а также контролировать наличие товаров первой необходимости, не допуская образования дефицита. При выявлении фактов правонарушений информация будет передаваться в уполномоченные органы для проверки.
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