Под Волгоградом женщина 8 марта убила родственника и легла спать









Убийством закончилось застолье 8 марта в городе Краснослободск Волгоградской области. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя СУ СКР по региону Дарья Буянова, по подозрению в совершении тяжкого преступления задержана 61-летняя женщина. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, задержанная в Международный женский день распивала спиртное вместе со своим 67-летним родственником. В какой-то момент они поссорились. После словесной перепалки женщина схватила нож и нанесла родственнику один удар в область шеи. После этого она спокойно ушла спать. Тело мужчины нашли родственники и сообщили о случившемся в правоохранительные органы.

Проводится расследование.



