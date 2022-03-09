Под Волгоградом женщина 8 марта убила родственника и легла спать

Расследования 09.03.2022 12:42
09.03.2022 12:42
Убийством закончилось застолье 8 марта в городе Краснослободск Волгоградской области. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя СУ СКР по региону Дарья Буянова, по подозрению в совершении тяжкого преступления задержана 61-летняя женщина. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
По данным следствия, задержанная в Международный женский день распивала спиртное вместе со своим 67-летним родственником. В какой-то момент они поссорились. После словесной перепалки женщина схватила нож и нанесла родственнику один удар в область шеи. После этого она спокойно ушла спать. Тело мужчины нашли родственники и сообщили о случившемся в правоохранительные органы.
Проводится расследование.
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